Смолов: «Матч с Саудовской Аравией – самый важный в группе»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ощущениями перед стартом чемпионата мира-2018. Футболист заверил, что команда с первого матча будет выкладываться на 100 процентов.

«Это особенное событие для любой страны, которое остается в ее истории на долгие годы. Все стадионы, вся инфраструктура, построенная для Чемпионата мира, останутся в наследие, будут помогать новым поколениям расти, обучаться футболу и выведут нашу страну в плане футбола на новый уровень.

Хочется, чтобы турнир уже скорее начался. Матч открытия самый важный. Как стартуешь, так турнир и будет складываться. В группе всего три матча. Негде строить планы, надо с первой минуты первого матча выкладываться на сто процентов и добиваться максимального результата», – сказал Смолов.

Первый матч наша команда проведет завтра, 14 июня.