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    Смолов: «Матч с Саудовской Аравией – самый важный в группе»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ощущениями перед стартом чемпионата мира-2018. Футболист заверил, что команда с первого матча будет выкладываться на 100 процентов.

    «Это особенное событие для любой страны, которое остается в ее истории на долгие годы. Все стадионы, вся инфраструктура, построенная для Чемпионата мира, останутся в наследие, будут помогать новым поколениям расти, обучаться футболу и выведут нашу страну в плане футбола на новый уровень.

    Хочется, чтобы турнир уже скорее начался. Матч открытия самый важный. Как стартуешь, так турнир и будет складываться. В группе всего три матча. Негде строить планы, надо с первой минуты первого матча выкладываться на сто процентов и добиваться максимального результата», – сказал Смолов.

    Первый матч наша команда проведет завтра, 14 июня.

    Источник: ФИФА

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    13.06.2018 20:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 14 июня 2018, 11:18

      Может некогда строить планы всё-таки?

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 июня 2018, 00:23

      Самый важный -третий. В худшем случае второй. Ну никак не первый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > Кlaksvikar Ittrotarselag 14 июня 2018, 11:20

      Самые важные - первые два. С Уругваем матч становится важным, ели в первых двух что-то пойдет не так.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 июня 2018, 00:19

      Хоть тут наконец дошло.

      0
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      Рейтинг: +34

      unikol 13 июня 2018, 21:06

      100% будет маловато...

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 13 июня 2018, 20:39

      команда с первого матча будет выкладываться на 100 процентов

      Завтра поглядим!

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