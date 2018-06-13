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  • Черчесов: «В сборной есть внутренние командные мероприятия. На днях играли в «Что? Где? Когда?»

Черчесов: «В сборной есть внутренние командные мероприятия. На днях играли в «Что? Где? Когда?»

13 июня 2018, 13:53
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне старта чемпионата мира рассказал о режиме дня футболистов национальной команды и о том, чем они занимаются в свободное время.

«Есть внутренние командные мероприятия. Позавчера или вчера играли в «Что? Где? Когда?» В каждой команде есть свои нюансы, куда тренерский штаб не вмешивается. Далее после тренировки – обед, отдых, теория в 18.00. Вчера посмотрели, как соперник играет в атаке, сегодня – в обороне.

Виталий Леонтьевич Мутко вчера не смог приехать. Сегодня, возможно, на ужин приедет. Далее у футболистов свои планы. Кто бутсы чистит, кто еще что. На завтра и футболисты еще распорядок не знают», – сказал Черчесов.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет в четверг против Саудовской Аравии в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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111Hunter111
1528887522
Это можно перефразировать М. Ю. Лермонтова : Но тих был наш бивак открытый: Кто кивер чистил весь избитый, Кто штык точил, ворча сердито, Кусая длинный ус. хренатенью вообщем занимаются.
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mihail200606
1528887539
Помоему он не сильно в курсе че в команде творится)) и с тактикой сборной так же))
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zatonn
1528887812
Ахаха, ждём появления команды КВН "Сборная-2018" с оказанием дополнительных услуг по чистке бутс и проч)))
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DOCTOR PENALTY
1528888858
На поле вот только Ничто! Нигде! и Никогда!
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Dgad
1528892171
Короче херней страдают и осваивают выделенные деньги
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yorgenbarenz
1528893283
Есть внутренние командные мероприятия.Но одна новость хорошая-Мутко не смог приехать.Поэтому поиграли в ЧТО?ГДЕ?КОГДА?КУДА ДЕЛСЯ?
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Caniggia
1528893336
Что? Где? Когда? и лысый чабан - вещи несовместимые!
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zigbert
1528898579
Мероприятия как видно идут увлекательные.
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Полная Канистра
1528899374
Юморина в полном разгаре тут главное для него это Витальку надо дождаться и на пикник а футболисты сами по себе кто бутсы от навоза чистит кто в домино и в дурака режет
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OfaZavr
1528902836
главное чтобы за развлекательными занятиями не забывали о главной цели, а то у болельщиков тоже после матчей могут появиться свои "Что? Где? Когда?"))
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