Черчесов: «В сборной есть внутренние командные мероприятия. На днях играли в «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне старта чемпионата мира рассказал о режиме дня футболистов национальной команды и о том, чем они занимаются в свободное время.

«Есть внутренние командные мероприятия. Позавчера или вчера играли в «Что? Где? Когда?» В каждой команде есть свои нюансы, куда тренерский штаб не вмешивается. Далее после тренировки – обед, отдых, теория в 18.00. Вчера посмотрели, как соперник играет в атаке, сегодня – в обороне.

Виталий Леонтьевич Мутко вчера не смог приехать. Сегодня, возможно, на ужин приедет. Далее у футболистов свои планы. Кто бутсы чистит, кто еще что. На завтра и футболисты еще распорядок не знают», – сказал Черчесов.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет в четверг против Саудовской Аравии в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.