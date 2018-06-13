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    Черчесов: «В сборной есть внутренние командные мероприятия. На днях играли в «Что? Где? Когда?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне старта чемпионата мира рассказал о режиме дня футболистов национальной команды и о том, чем они занимаются в свободное время.

    «Есть внутренние командные мероприятия. Позавчера или вчера играли в «Что? Где? Когда?» В каждой команде есть свои нюансы, куда тренерский штаб не вмешивается. Далее после тренировки – обед, отдых, теория в 18.00. Вчера посмотрели, как соперник играет в атаке, сегодня – в обороне.

    Виталий Леонтьевич Мутко вчера не смог приехать. Сегодня, возможно, на ужин приедет. Далее у футболистов свои планы. Кто бутсы чистит, кто еще что. На завтра и футболисты еще распорядок не знают», – сказал Черчесов.

    Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет в четверг против Саудовской Аравии в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 13:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 13 июня 2018, 21:37

      Что? - позорный вылет. Где? - на домашнем Чемпионате мира. Когда? - после группового этапа. Победа телезрителей 6-0......

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 июня 2018, 19:21

      кино,вино и домино -лучшие друзья наших футболистов,только вот Виталий Леонтьевич почитает за ужином сказку и пожелает спокойной ночи,малышам!!!

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 18:18

      На этих играх 2 вопроса: кто и на какой позиции играет. Победили телезрители.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:13

      главное чтобы за развлекательными занятиями не забывали о главной цели, а то у болельщиков тоже после матчей могут появиться свои "Что? Где? Когда?"))

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 17:16

      Юморина в полном разгаре тут главное для него это Витальку надо дождаться и на пикник а футболисты сами по себе кто бутсы от навоза чистит кто в домино и в дурака режет

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:02

      Мероприятия как видно идут увлекательные.

      3
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 13 июня 2018, 15:49

      хорош отмазываться=) завтра поглядим чем вы там занимались

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 июня 2018, 15:44

      Интересно, а в футбол играть будут,или викторину на поле проведут!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 июня 2018, 15:35

      Что? Где? Когда? и лысый чабан - вещи несовместимые!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 15:34

      Есть внутренние командные мероприятия.Но одна новость хорошая-Мутко не смог приехать.Поэтому поиграли в ЧТО?ГДЕ?КОГДА?КУДА ДЕЛСЯ?

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