Министр печати Чечни: «Никакого негатива в адрес Слепакова не будет, пусть он не нервничает, дышит глубже»

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров выступил с критикой в адрес комика Семена Слепакова, который накануне опубликовал видео с песней, призвав назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.

Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил Умаров.