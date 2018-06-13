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  • Министр печати Чечни: «Никакого негатива в адрес Слепакова не будет, пусть он не нервничает, дышит глубже»

Министр печати Чечни: «Никакого негатива в адрес Слепакова не будет, пусть он не нервничает, дышит глубже»

13 июня 2018, 06:45
12

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров выступил с критикой в адрес комика Семена Слепакова, который накануне опубликовал видео с песней, призвав назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.

Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил Умаров.

Источник: РИА «Новости»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (12)
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vick-north-west
1528863565
Семён красавец, прокатился по особенностям национальной показухи. А Джамбулат - казёл, продемонстрировал отсутствие чувства юмора как национальную чеченскую особенность.
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Патронташ
1528864314
Интересно кем себя мнит этот чеченский "министр" без портфеля? При пехотинце рамзанки дырове любой горный ****** ваха ибиев считает свои "долгом" что то русским людям "посоветовать" и "извиниться" предложить.Возвращались бы лучше в горы.Своих любимых коз пасти и окучивать.Даже терпение русского народа не безгранично.
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Drezden85
1528864748
Допоется когда-нибудь, навярняка, не только одному министру эта песенка не понравилась, чеченцев много....
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vick-north-west
1528865810
Из предыдущих произведений на эту тему можно отметить песни Леонида Сергеева "Про Сочи" и Василия Обломова "Самый Сочь". Слушайте авторскую песню, г-н Умаров, может, чувство юмора и появится, хотя вряд ли...
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Snerg
1528870203
я не знаю кому как, мне его песни никогда не нравились.... интересно сколько он насосал , чтоб его пускали в эфир?)))) даже на мужика не похож. шавка какая то)
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mihail200606
1528871133
министр решил выслужиться... наплел типо умного чего то.. когда сеня президента с премьером Вовой и Димой называет и то шума нет.. у нас свобода слова, а оскорбительного там ниче не было.. че ему нервничать
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ArReal
1528873830
Интересно , а с чего он взял, что Слепаков волнуется и дышит не ровно?
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la verdad
1528874537
Министр печати Чечни? А "министр подписи" у них там есть?)))) Ой ой ой, извините, что пошутил :))))
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zabvo9406
1528875434
Мне очень интересно, а когда вы начнете извиняться за ваших молодых , которые ведут себя за пределами вашей республики, хуже чем обезьяны в Индии???? Или это так и должно быть???? Министр по делам печати, без чувства юмора....
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Боцман59rus
1528883074
Это проста Е5!!!! кто не понял сарказма и стеба - клинические долбо(цензура)....
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