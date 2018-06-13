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    Министр печати Чечни: «Никакого негатива в адрес Слепакова не будет, пусть он не нервничает, дышит глубже»

    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров выступил с критикой в адрес комика Семена Слепакова, который накануне опубликовал видео с песней, призвав назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России.

    «Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

    Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

    У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.

    Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил Умаров.

    Источник: РИА «Новости»

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    13.06.2018 06:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 июня 2018, 12:44

      Это проста Е5!!!!
      кто не понял сарказма и стеба - клинические долбо(цензура)....

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 13 июня 2018, 10:37

      Мне очень интересно, а когда вы начнете извиняться за ваших молодых , которые ведут себя за пределами вашей республики, хуже чем обезьяны в Индии???? Или это так и должно быть???? Министр по делам печати, без чувства юмора....

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 июня 2018, 10:22

      Министр печати Чечни? А "министр подписи" у них там есть?)))) Ой ой ой, извините, что пошутил :))))

      4
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:10

      Интересно , а с чего он взял, что Слепаков волнуется и дышит не ровно?

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 июня 2018, 09:32

      Каждый пиарится по-своему)

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 июня 2018, 09:31

      Ни этот и "министр" кричал: "Ахмат - сила!" при ошарашенном Саллахе?

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 09:25

      министр решил выслужиться... наплел типо умного чего то..
      когда сеня президента с премьером Вовой и Димой называет и то шума нет.. у нас свобода слова, а оскорбительного там ниче не было.. че ему нервничать

      5
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      Рейтинг: +665

      Snerg 13 июня 2018, 09:10

      я не знаю кому как, мне его песни никогда не нравились.... интересно сколько он насосал , чтоб его пускали в эфир?)))) даже на мужика не похож. шавка какая то)

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 июня 2018, 07:56

      Из предыдущих произведений на эту тему можно отметить песни Леонида Сергеева "Про Сочи" и Василия Обломова "Самый Сочь". Слушайте авторскую песню, г-н Умаров, может, чувство юмора и появится, хотя вряд ли...

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 13 июня 2018, 07:39

      Допоется когда-нибудь, навярняка, не только одному министру эта песенка не понравилась, чеченцев много....

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