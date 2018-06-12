«Первый канал» представил промо-ролик к ЧМ-2018, в котором под Уткиным дрожит земля

если эта жирная свинья будет комментировать матч России, придется смотреть без звука...как тот матч с Голландией
«Первый канал» представил промо-ролик в честь предстоящего чемпионата мира.
Его героем стал комментатор Василий Уткин, который будет вести на телеканале трансляции матчей мирового первенства.
В видео Уткин представлен кем-то очень огромным: под его шагами дрожит земля.
В свое время комментатор весил более 200 килограммов. В 2015 году ему удалось похудеть на 85 килограммов.
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— Василий Уткин (@radioutkin) 12 июня 2018 г.