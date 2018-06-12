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    «Первый канал» представил промо-ролик к ЧМ-2018, в котором под Уткиным дрожит земля

    «Первый канал» представил промо-ролик в честь предстоящего чемпионата мира.

    Его героем стал комментатор Василий Уткин, который будет вести на телеканале трансляции матчей мирового первенства.

    В видео Уткин представлен кем-то очень огромным: под его шагами дрожит земля.

    В свое время комментатор весил более 200 килограммов. В 2015 году ему удалось похудеть на 85 килограммов.

    Источник: Twitter

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    12.06.2018 16:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 июня 2018, 21:27

      если эта жирная свинья будет комментировать матч России, придется смотреть без звука...как тот матч с Голландией

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июня 2018, 18:13

      и чё тут такого газон потоптал и страху нагнал своей мощью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 12 июня 2018, 17:12

      Усраться можно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 17:00

      Ролик зашибись.
      Умеют же, когда захотят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2018, 16:23

      норм ролик. +1 первому
      Но смотреть все равно буду через инет английские трансляции

      0
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