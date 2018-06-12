«Первый канал» представил промо-ролик к ЧМ-2018, в котором под Уткиным дрожит земля

«Первый канал» представил промо-ролик в честь предстоящего чемпионата мира.

Его героем стал комментатор Василий Уткин, который будет вести на телеканале трансляции матчей мирового первенства.

В видео Уткин представлен кем-то очень огромным: под его шагами дрожит земля.

В свое время комментатор весил более 200 килограммов. В 2015 году ему удалось похудеть на 85 килограммов.