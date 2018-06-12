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  • Капелло: «Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком клубе, как «Зенит»

Капелло: «Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком клубе, как «Зенит»

12 июня 2018, 12:11
9

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что несмотря на молодость, Сергей Семак заслужил право возглавить такой большой клуб, как «Зенит». По словам итальянца, 42-летний специалист созрел для серьезного испытания в карьере.

В свое время Семак работал в тренерском штабе Капелло в национальной команде.

– Одним из ваших помощников в сборной был Сергей Семак. Он только что возглавил «Зенит». Что скажете?

– Скажу, что Семак это заслужил!

– Он молодой тренер. Справится ли с ответственностью?

– Молодость – не порок. Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком большом клубе, как «Зенит». Сергей был идеальным для любого тренера футболистом, настоящим лидером по духу как на поле, так и вне его. Поработал ассистентом с Лучано Спаллетти в «Зените» и со мной в сборной России, набрался большого опыта, а затем успел потренировать «Уфу».

По своим человеческим и профессиональным качествам Семак созрел для серьезного испытания в карьере. И его возраст меня совсем не смущает, ведь я и сам начинал в «Милане» в весьма ранние для того времени годы. (прим. – в первый раз Капелло возглавил «Милан» на короткий срок в возрасте 38 лет). А сегодня и вовсе идет наступление молодых и интересных тренеров, так что верю в Семака и искренне желаю ему удачи!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Капелло Фабио Семак Сергей
Комментарии (9)
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insider_retro
1528795867
У нас, право работать или не работать, да и многое другое, определяется не достоинством и заслуженностью... И даже не всегда деньгами... Чаще, это какой-то порыв руководства, навеянный надеждами, слухами и верой в нетленное будущее...
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Garrincha58
1528796410
в чем его уникальность?
Ответить
kvm5
1528799269
время покажет
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razory
1528799369
Всё у Сергея будет хорошо
Ответить
Чикомас
1528804642
все правильно сказал...
Ответить
zigbert
1528806423
Давненько у Зенита не было отечественного тренера. Капелло дает ему карт- бланш.
Ответить
prezent2017
1528814228
Посмотрим что получится. С прошлогодним г-ном не на что рассчитывать.
Ответить
val-berezko
1528831418
Будем надеяться и верить!
Ответить
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