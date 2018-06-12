Капелло: «Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком клубе, как «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что несмотря на молодость, Сергей Семак заслужил право возглавить такой большой клуб, как «Зенит». По словам итальянца, 42-летний специалист созрел для серьезного испытания в карьере.

В свое время Семак работал в тренерском штабе Капелло в национальной команде.

– Одним из ваших помощников в сборной был Сергей Семак. Он только что возглавил «Зенит». Что скажете?

– Скажу, что Семак это заслужил!

– Он молодой тренер. Справится ли с ответственностью?

– Молодость – не порок. Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком большом клубе, как «Зенит». Сергей был идеальным для любого тренера футболистом, настоящим лидером по духу как на поле, так и вне его. Поработал ассистентом с Лучано Спаллетти в «Зените» и со мной в сборной России, набрался большого опыта, а затем успел потренировать «Уфу».

По своим человеческим и профессиональным качествам Семак созрел для серьезного испытания в карьере. И его возраст меня совсем не смущает, ведь я и сам начинал в «Милане» в весьма ранние для того времени годы. (прим. – в первый раз Капелло возглавил «Милан» на короткий срок в возрасте 38 лет). А сегодня и вовсе идет наступление молодых и интересных тренеров, так что верю в Семака и искренне желаю ему удачи!