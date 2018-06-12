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    Капелло: «Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком клубе, как «Зенит»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что несмотря на молодость, Сергей Семак заслужил право возглавить такой большой клуб, как «Зенит». По словам итальянца, 42-летний специалист созрел для серьезного испытания в карьере.

    В свое время Семак работал в тренерском штабе Капелло в национальной команде.

    – Одним из ваших помощников в сборной был Сергей Семак. Он только что возглавил «Зенит». Что скажете?

    – Скажу, что Семак это заслужил!

    – Он молодой тренер. Справится ли с ответственностью?

    – Молодость – не порок. Семак – уникальный человек в российском футболе. Он заслужил право работать в таком большом клубе, как «Зенит». Сергей был идеальным для любого тренера футболистом, настоящим лидером по духу как на поле, так и вне его. Поработал ассистентом с Лучано Спаллетти в «Зените» и со мной в сборной России, набрался большого опыта, а затем успел потренировать «Уфу».

    По своим человеческим и профессиональным качествам Семак созрел для серьезного испытания в карьере. И его возраст меня совсем не смущает, ведь я и сам начинал в «Милане» в весьма ранние для того времени годы. (прим. – в первый раз Капелло возглавил «Милан» на короткий срок в возрасте 38 лет). А сегодня и вовсе идет наступление молодых и интересных тренеров, так что верю в Семака и искренне желаю ему удачи!

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2018 12:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июня 2018, 22:23

      Будем надеяться и верить!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июня 2018, 17:37

      Посмотрим что получится. С прошлогодним г-ном не на что рассчитывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:27

      Давненько у Зенита не было отечественного тренера. Капелло дает ему карт- бланш.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 июня 2018, 14:57

      все правильно сказал...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 12 июня 2018, 13:29

      Всё у Сергея будет хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 12 июня 2018, 13:27

      время покажет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 12:40

      в чем его уникальность?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 12 июня 2018, 12:31

      У нас, право работать или не работать, да и многое другое, определяется не достоинством и заслуженностью... И даже не всегда деньгами... Чаще, это какой-то порыв руководства, навеянный надеждами, слухами и верой в нетленное будущее...

      4
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      Рейтинг: +4025

      raritet > insider_retro 12 июня 2018, 17:44

      Остается только добавить что порывистость -это отличительная черта блондинок и слишком юных молодых людей , а уж если это руководство, значит что очень много дилетантов в нем.

      2
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