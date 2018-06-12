Де Хеа: «Игру Роналду все давно хорошо изучили»

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа рад, что его команде предстоит встреча в первом туре с командой Португалии.

«Всегда полезно стартовать в турнире мощно. Первая игра всегда важна с турнирной точки зрения, особенно против сильного соперника. Мы должны показать свой оптимальный футбол.

Роналду? Его игру все давно хорошо изучили. Это тот футболист, который известен всем. При этом – он один из лучших в мире игроков. Вокруг него собрана отличная команда, которая является действующим чемпион Европы. К чемпионату мира они подходят в хорошей форме, так что будет нелегко», – считает Де Хеа.

Сборной Испании предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с Португалией, Ираном и Марокко.