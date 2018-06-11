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    Санья: «Манчестер Сити» будет чемпионом АПЛ пять лет подряд. И даже выиграет Лигу чемпионов»

    Бывший защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья поделился мнением об игре «горожан».

    «Они будут доминировать, причем долго. В основе команды – молодые игроки. Большинству из них по 22, 23 года. Они строят команду на следующие пять лет.

    На мой взгляд, будут чемпионами пять лет подряд. Думаю, они даже выиграют Лигу чемпионов. Это будет большим заявлением клуба, потому что десять лет назад он был маленьким. С тех пор многое изменилось.

    Я удивился тем, как они играли в этом сезоне против больших клубов. И они набрали 100 очков. Это удается не каждой команде, но они сделали это. У них нет пределов», – сказал Санья.

    Источник: Skysports

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    11.06.2018 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 11 июня 2018, 21:40

      Вот и сглазил молодец!)

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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июня 2018, 21:37

      Мечтать не вредно. Барсюки примерно то же говорили.

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