Глава РЖД обсудил с Геркусом его отставку с поста президента «Локомотива»

По информации «Чемпионата», президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.

Ранее в одном из интервью руководитель заявил, что приобретение игроков – это задача спортивного директора, а дело тренера – только тренировать их.

В ответ на это главный тренер железнодорожников Юрий Семин выразил публичное несогласие, попросив президента «не отделять тренера от клуба».

После этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время встречи обсуждался добровольный уход руководителя из клуба.

Геркус занимает должность президента «Локомотива» с лета 2016 года.