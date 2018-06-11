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    Глава РЖД обсудил с Геркусом его отставку с поста президента «Локомотива»

    По информации «Чемпионата», президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.

    Ранее в одном из интервью руководитель заявил, что приобретение игроков – это задача спортивного директора, а дело тренера – только тренировать их.

    В ответ на это главный тренер железнодорожников Юрий Семин выразил публичное несогласие, попросив президента «не отделять тренера от клуба».

    После этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время встречи обсуждался добровольный уход руководителя из клуба.

    Геркус занимает должность президента «Локомотива» с лета 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.06.2018 18:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:18

      Все это не пойдет на пользу Локомотиву. Впереди трудный сезон, игры в ЛЧ. Хотя здесь я на стороне Семина.

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 12 июня 2018, 11:15

      борьба за бабло в локо обостряется))

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 июня 2018, 20:14

      Вылезло истинное мурло функционера: Наглость,самомнение и некомпетентность. РЖД отваливает немалые деньги ,которые лишают разума и совести геркусов.Да,приобретение игроков-дело спортивного директора,не тренеру же оформлять договора. Но спортивный директор обязан согласовывать приобретения с тренером,работая в дружной связке с ним.Вместо этого наблюдаем яркий пример хамства по отношению к заслуженному тренеру.Возможно,Сёмин в сердцах сказал руководству РЖД: Раз геркус сам набирает игроков,то пусть и команду тренирует !

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа > yorgenbarenz 11 июня 2018, 22:27

      Не нужно забывать, что именно Геркус и пригласил Семина...

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > каа 12 июня 2018, 07:33

      Большая заслуга,пригласить назад ,в клуб, человека,ставшим легендой Локо?Единственное,что не отнять у геркуса-он неглуп.Поэтому, ему всего лишь понадобилось исправить проделку смородской и вернуть Палыча.Т.е.,этот гражданин вынул палку из колёс Локо.Для своего же блага.А потом начал показывать,кто в доме "хозяин",не понимая ничего в футболе.(если бы понимал,то куйню бы не нёс,что тренер должен тренировать тех,кого ему спортдиректор прикупит.)Пусть этот мутный типчик(в советское время уже бы сидел),сначала,выкупит Локо,а потом такую пургу несёт.

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 11 июня 2018, 19:48

      Вот в этом-то вся беда нашего футбола. Были бы денежки из кармана владельца клуба, а не из РЖД такой вопрос возникнуть бы не мог. А пока в основе всего один вопрос - как урвать.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 июня 2018, 19:46

      Потоки не поделили.Денежные.

      5
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Мары 12 июня 2018, 11:15

      сто пудов так и есть.

      3
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      Рейтинг: +1289

      каа 11 июня 2018, 19:29

      Думаю будет ошибкой убрать Геркуса...Да, Семин на коне ...но это стечение обстоятельств : 1. У Зенита были игроки - не было команды...2. У ЦСКА была команда - не было игроков .. 3. У Спартака было и то и то - не смогли поделить "одеяло".4. ..Краснодар не готов психологически..
      Следующего такого расклада нужно будет ждать долго...
      Заслуга Геркуса как функционера - максимальный результат при минимальных тратах...

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 18:56

      Белозёров его и приглашал, они знакомы по Питеру. Если и был разговор, то кто там знает о чём. Они же не по селектору общались. Но видно под ЛЧ зашелестели тугрики и руки зачесались у "селекционеров"...

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 11 июня 2018, 18:56

      Ну ясное дело, что должны работать в связке. По любому должно быть согласование с тренером. Какой смысл покупать ему игрока, если тренер не хочет с ним работать

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 июня 2018, 18:51

      не понимаю... нет чтобы радоваться успеху и предстоящей ЛЧ, начинают мериться писюнами, ведь все далеко не бедные, но подмять под себя трансферы и заработать, это видимо святое для каждого функционера, хотя конечно при покупке игроков, мнение тренера в приоритете.)))

      3
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 11 июня 2018, 18:51

      Договорился

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