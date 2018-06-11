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  • Глава РЖД обсудил с Геркусом его отставку с поста президента «Локомотива»

Глава РЖД обсудил с Геркусом его отставку с поста президента «Локомотива»

11 июня 2018, 18:38
13

По информации «Чемпионата», президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.

Ранее в одном из интервью руководитель заявил, что приобретение игроков – это задача спортивного директора, а дело тренера – только тренировать их.

В ответ на это главный тренер железнодорожников Юрий Семин выразил публичное несогласие, попросив президента «не отделять тренера от клуба».

После этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время встречи обсуждался добровольный уход руководителя из клуба.

Геркус занимает должность президента «Локомотива» с лета 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (13)
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Serenya16
1528732287
Договорился
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Боцман59rus
1528732318
не понимаю... нет чтобы радоваться успеху и предстоящей ЛЧ, начинают мериться писюнами, ведь все далеко не бедные, но подмять под себя трансферы и заработать, это видимо святое для каждого функционера, хотя конечно при покупке игроков, мнение тренера в приоритете.)))
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m40
1528732573
Ну ясное дело, что должны работать в связке. По любому должно быть согласование с тренером. Какой смысл покупать ему игрока, если тренер не хочет с ним работать
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Рубик Докоян
1528732594
Белозёров его и приглашал, они знакомы по Питеру. Если и был разговор, то кто там знает о чём. Они же не по селектору общались. Но видно под ЛЧ зашелестели тугрики и руки зачесались у "селекционеров"...
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каа
1528734554
Думаю будет ошибкой убрать Геркуса...Да, Семин на коне ...но это стечение обстоятельств : 1. У Зенита были игроки - не было команды...2. У ЦСКА была команда - не было игроков .. 3. У Спартака было и то и то - не смогли поделить "одеяло".4. ..Краснодар не готов психологически.. Следующего такого расклада нужно будет ждать долго... Заслуга Геркуса как функционера - максимальный результат при минимальных тратах...
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Мары
1528735600
Потоки не поделили.Денежные.
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Дед Сергей
1528735737
Вот в этом-то вся беда нашего футбола. Были бы денежки из кармана владельца клуба, а не из РЖД такой вопрос возникнуть бы не мог. А пока в основе всего один вопрос - как урвать.
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yorgenbarenz
1528737289
Вылезло истинное мурло функционера: Наглость,самомнение и некомпетентность. РЖД отваливает немалые деньги ,которые лишают разума и совести геркусов.Да,приобретение игроков-дело спортивного директора,не тренеру же оформлять договора. Но спортивный директор обязан согласовывать приобретения с тренером,работая в дружной связке с ним.Вместо этого наблюдаем яркий пример хамства по отношению к заслуженному тренеру.Возможно,Сёмин в сердцах сказал руководству РЖД: Раз геркус сам набирает игроков,то пусть и команду тренирует !
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vashinin
1528791330
борьба за бабло в локо обостряется))
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zigbert
1528798699
Все это не пойдет на пользу Локомотиву. Впереди трудный сезон, игры в ЛЧ. Хотя здесь я на стороне Семина.
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