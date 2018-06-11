Глава РЖД обсудил с Геркусом его отставку с поста президента «Локомотива»

Все это не пойдет на пользу Локомотиву. Впереди трудный сезон, игры в ЛЧ. Хотя здесь я на стороне Семина.
По информации «Чемпионата», президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.
Ранее в одном из интервью руководитель заявил, что приобретение игроков – это задача спортивного директора, а дело тренера – только тренировать их.
В ответ на это главный тренер железнодорожников Юрий Семин выразил публичное несогласие, попросив президента «не отделять тренера от клуба».
После этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым. Во время встречи обсуждался добровольный уход руководителя из клуба.
Геркус занимает должность президента «Локомотива» с лета 2016 года.