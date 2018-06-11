Капелло: «На чемпионате мира буду персонально болеть за Акинфеева и Самедова»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, за кого из игроков он будет персонально болеть на чемпионате мира, а также выразил надежду, что российская команда сумеет выйти в плей-офф домашнего турнира.

– Вряд ли вы можете пропустить столь масштабное мероприятие, как чемпионат мира. Когда вас ждать в Москве?

– Прилетаю на матч открытия. Меня пригласила ФИФА. Сожалею, что этого не сделал РФС, ведь я несколько лет работал со сборной России, вывел ее на чемпионат мира. С большой симпатией относился и продолжаю относиться к вашей стране и вашей сборной. Буду сопереживать ей на этом турнире и персонально болеть за двух ребят.

– За кого именно?

– За Акинфеева и Самедова.

– Почему именно за них?

– На чемпионате мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками.

– Каковы шансы сборной России выйти из группы?

– Мне хочется верить, что Россия сделает это. Домашний чемпионат мира – огромная дополнительная мотивация. Впрочем, и ответственность тоже! Желаю Черчесову справиться с трудностями и теми травмами, которые на него свалились. Отсутствие двух защитников и Кокорина – это проблема. Братья Березуцкие закончили карьеру в сборной, вот еще одна проблема. Хорошо, что вернулся Игнашевич. Его опыт и мастерство помогут команде. Такой цементирующий человек нужен и на поле, и в раздевалке.

– Сильные и слабые стороны сборной России?

– Объективно существуют проблемы в обороне, это не может не беспокоить. Зато в атакующей группе есть из кого выбирать. Про Самедова я уже говорил. Видел, как ярко играют братья Миранчуки. Очень вырос Головин, про которого сейчас много говорят и пишут, в том числе в Италии. В строю Дзагоев, Смолов. Главному тренеру сборной России есть на кого опереться. Повторяю, я буду болеть за сборную России.