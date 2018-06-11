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    Капелло: «На чемпионате мира буду персонально болеть за Акинфеева и Самедова»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, за кого из игроков он будет персонально болеть на чемпионате мира, а также выразил надежду, что российская команда сумеет выйти в плей-офф домашнего турнира.

    – Вряд ли вы можете пропустить столь масштабное мероприятие, как чемпионат мира. Когда вас ждать в Москве?

    – Прилетаю на матч открытия. Меня пригласила ФИФА. Сожалею, что этого не сделал РФС, ведь я несколько лет работал со сборной России, вывел ее на чемпионат мира. С большой симпатией относился и продолжаю относиться к вашей стране и вашей сборной. Буду сопереживать ей на этом турнире и персонально болеть за двух ребят.

    – За кого именно?

    – За Акинфеева и Самедова.

    – Почему именно за них?

    – На чемпионате мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками.

    – Каковы шансы сборной России выйти из группы?

    – Мне хочется верить, что Россия сделает это. Домашний чемпионат мира – огромная дополнительная мотивация. Впрочем, и ответственность тоже! Желаю Черчесову справиться с трудностями и теми травмами, которые на него свалились. Отсутствие двух защитников и Кокорина – это проблема. Братья Березуцкие закончили карьеру в сборной, вот еще одна проблема. Хорошо, что вернулся Игнашевич. Его опыт и мастерство помогут команде. Такой цементирующий человек нужен и на поле, и в раздевалке.

    – Сильные и слабые стороны сборной России?

    – Объективно существуют проблемы в обороне, это не может не беспокоить. Зато в атакующей группе есть из кого выбирать. Про Самедова я уже говорил. Видел, как ярко играют братья Миранчуки. Очень вырос Головин, про которого сейчас много говорят и пишут, в том числе в Италии. В строю Дзагоев, Смолов. Главному тренеру сборной России есть на кого опереться. Повторяю, я буду болеть за сборную России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.06.2018 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:10

      Капелло как всегда объективен и сказал хорошие и добрые слова.

      1
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      Рейтинг: +3254

      orech 12 июня 2018, 10:45

      Удачи нашим как бы и кто не оценивал наши шансы.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июня 2018, 09:23

      И я желаю всем нашим игрокам сборной показать лучшее, на что способны в данный момент. Победитель будет один, реально за победу будет бороться 3-4 сборных, но это не означает, что всем остальным "нечего делать" (с) на этом соревновании.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:34

      может за акинфенву и салаха? попу тал кажется

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 июня 2018, 20:10

      правильно

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июня 2018, 19:35

      "По замашкам вроде бы фраер.
      Но не фраер, это точно.
      Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.
      Он вообще, в авторитете.
      Я знаю."(с)

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 11 июня 2018, 18:28

      За Самедова не знаю,что сказать,но игра на игру непохожи,в одной отдаёт всё,в другой не поймёшь это ли он,или нет! А вот за Акинфеева,даю все сто буду болеть!Он в команде Лучший!С бездарными защитниками вытаскивает такие мячи и матчи,что диву даёшься и думаешь человек он или с Альфа-Центавра!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > подсечкин 12 июня 2018, 00:32

      Да уж Акик тащюн...Ну насмешил!В ЛЧ не подскажешь,чей там антирекорд,с какой там центавры???

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