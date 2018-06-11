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    Руководство «Реала» само предложило Зидану уйти в отставку

    Стали известны новые подробности ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

    Специалист хотел провести чистку состава, избавившись от некоторых старожилов команды. Кроме того, француз был недоволен списком летних трансферов, переданных ему генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом.

    Зидан хотел продать полузащитника Гарета Бэйла. Также он разочаровался в прошлогодних приобретениях – Тео Эрнандесе, Хесусе Вальехо и Маркосе Льоренте. Помимо прочего, тренер был возмущен, что его рекомендации по трансферам были проигнорированы Санчесом и президентом клуба Флорентино Пересом.

    Как заявляет источник, на самом деле Санчес и Перес сами попросили Зидана уйти. В итоге было принято решение, согласно которому специалист получит компенсацию, несмотря на то, что по факту он покинул команду по собственной воле.

    Источник: Tribalfootball

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    11.06.2018 13:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 13 июня 2018, 03:14

      Не верю. Точнее верю частично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:29

      Теперь надо ждать слухов и пересудов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 19:57

      больше похоже на домыслы журналистов в отсутствии достоверной информации от действующих лиц)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 11 июня 2018, 18:12

      Что-то не похоже на правду. Утка очередная.

      4
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 июня 2018, 14:52

      Суки не благодарные!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 июня 2018, 14:18

      Среал сам себе палки в колеса вставляет.))

      4
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