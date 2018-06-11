Руководство «Реала» само предложило Зидану уйти в отставку

Стали известны новые подробности ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

Специалист хотел провести чистку состава, избавившись от некоторых старожилов команды. Кроме того, француз был недоволен списком летних трансферов, переданных ему генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом.

Зидан хотел продать полузащитника Гарета Бэйла. Также он разочаровался в прошлогодних приобретениях – Тео Эрнандесе, Хесусе Вальехо и Маркосе Льоренте. Помимо прочего, тренер был возмущен, что его рекомендации по трансферам были проигнорированы Санчесом и президентом клуба Флорентино Пересом.

Как заявляет источник, на самом деле Санчес и Перес сами попросили Зидана уйти. В итоге было принято решение, согласно которому специалист получит компенсацию, несмотря на то, что по факту он покинул команду по собственной воле.