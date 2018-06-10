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    Министр спорта Московской области: «База в Кратово – одна из лучших по условиям, Роналду доволен»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о тренировочной базе в Кратово, где на время чемпионата мира-2018 расположилась сборная Португалии. Сегодня действующие чемпионы Европы проведут открытую тренировку.

    «Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов. 30 билетов ушли в школу раменского «Сатурна».

    По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная приехала, Роналду доволен», — сказал Терюшков.

    Источник: Sport24

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    10.06.2018 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 16:26

      да по х... доволен он или нет...
      че теперь ЧМ закрыть, если он там чем то недоволен...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 июня 2018, 13:22

      в очко его ещё поцелуйте.

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 10 июня 2018, 12:18

      главное на показуху всем указать что у нас все хорошо, чтоб иностранцы остались довольны и не прочухали что реальное положение дел )

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