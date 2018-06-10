Министр спорта Московской области: «База в Кратово – одна из лучших по условиям, Роналду доволен»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о тренировочной базе в Кратово, где на время чемпионата мира-2018 расположилась сборная Португалии. Сегодня действующие чемпионы Европы проведут открытую тренировку.

«Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов. 30 билетов ушли в школу раменского «Сатурна».

По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная приехала, Роналду доволен», — сказал Терюшков.