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  • Рейнгольд: «Зачем «Енисей» вышел в РФПЛ? Город дальний, климат тяжелый»

Рейнгольд: «Зачем «Енисей» вышел в РФПЛ? Город дальний, климат тяжелый»

10 июня 2018, 10:49
36

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о «Енисее», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.

«Красноярск — дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда? Для развития футбола? Конечно же нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? Для галочки? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды — а дальше что?

Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда?

Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол, — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Енисей Рейнгольд Валерий
Комментарии (36)
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Boozman
1528621557
В чём-то он, конечно, прав. Только тогда по его логике проще оставить московские клубы и Зенит с Краснодаром да и всё. Очевидно, что проблема не в отдельно взятых клубах, а в системе в целом
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lublu football
1528621687
А зачем нам Рейнгольд нужен? Красноярск милионный город, клуб радует игрой своих болельщиков. Съездил бы и сказал это в глаза футболистам, которые целый сезон боролись за выход и болельщикам, которые за них болели... Вроде пожилой человек, а регулярно выдает какие-то глупости.
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777+
1528622929
"Все пиз..ц, приплыли, санитаров в студию! Валера совсем - плох!" Иногда его комментарии просто поражают... А зачем нам команды из Владика, Хабары, Читы, Томска? Да, еще на Камчатке в футбол играют и в Якутске команда есть. И там тоже забыли спросить Валеру - зачем они существуют? А зачем вообще проводили финал Кубка Курск - Тосно, если там нет столичных команд? Забыл Валера, что футбол - для людей, кто его любит и в него играет......
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Мары
1528624168
А по мне так клубы вообще трогать не надо.Надо как в начале 2000-х дать послабления клубам и пускай ищут спонсоров и владельцев.Кто не найдёт, сам уйдёт .А кто найдёт, тот будет не только жить, но и развиваться.При этом доить бюджет уже будет не кому.Может под шумок и лимит уберут, ироды.
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iBragim2102
1528629679
Есть кое-что в его словах, например зачем создаётся в ленинградской области клуб новый?!
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Федорыч-НН
1528630996
И действительно, зачем Енисею Премьер-лига? Вернее, не так. Зачем Премьер-лиге Енисей? Дорога туда дальняя, лететь долго. Пока Спартак доберется, игроки устанут, глядишь красноярцы очко отберут, а может даже и три. Надо ограничить Москвой и Московской областью, + Питер. А остальные команды (города) - на Х. Только этот старый м-к не видит, что и московские и питерская команда больше чем наполовину (из тех россиян, что на поле) состоят из иногородних. Москва никого уже не дает. Практически.
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zigbert
1528633409
Здесь Рейнгольд не прав. Развитие футбола должно распространяться на всю страну, не взирая на расстояния. А если у нас будут команды только в Москве и в Питере, то футбол прикажет "долго жить". Да и Енисей попал в РФПЛ не случайно а по спортивному принципу.
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shinnik
1528636178
ум недалёкий,климакс тяжёлый..
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Gory I
1528638272
Уважаемый дедушка Валерий Рейнгольд (он же Рэкс), потому что еще существует спортивный принцип, потому что это первенство России, а не Садового Кольца и Петербурга, потому что дети в удаленных регионах страны тоже хотят видеть большой футбол в живую и воплощать свои мечты + еще море потому что... Потому что лучше впоследствии жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал
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Вомбат
1528653329
Господин, глашатай команды Спартак. Население Красноярска не виновато, что климат у них тяжелый, и игрокам Спартака туда ездить неохота. И не Спартаку сетовать на команду, откуда в Спартак пришли Романцев, Сорокин и Гладилин. Я уж не говорю о том, сколько игроков сборной СССР начинали футбольную карьеру в Красноярске. Как только их Автомобилист поднимался в своей зоне второй лиги на первое место, туда приезжали дяденьки из Москвы, забирали полсостава, и команда снова опускалась на свое 3 место. У Енисея большие традиции и отличная школа. И манеж на матчах Енисея всегда под завязку (я смотрел их игры на канале Наш спорт-Фонбет). И полей футбольных хватает. Да, трава только в мае появляется, а в октябре умирает, но я рад, что таки придется вам туда поездить и поиграть в манеже. .
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