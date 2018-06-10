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    Рейнгольд: «Зачем «Енисей» вышел в РФПЛ? Город дальний, климат тяжелый»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о «Енисее», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.

    «Красноярск — дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда? Для развития футбола? Конечно же нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? Для галочки? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды — а дальше что?

    Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда?

    Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол, — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.06.2018 10:49
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 11 июня 2018, 06:09

      Фигню сморозил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 10 июня 2018, 20:55

      Господин, глашатай команды Спартак. Население Красноярска не виновато, что климат у них тяжелый, и игрокам Спартака туда ездить неохота. И не Спартаку сетовать на команду, откуда в Спартак пришли Романцев, Сорокин и Гладилин. Я уж не говорю о том, сколько игроков сборной СССР начинали футбольную карьеру в Красноярске. Как только их Автомобилист поднимался в своей зоне второй лиги на первое место, туда приезжали дяденьки из Москвы, забирали полсостава, и команда снова опускалась на свое 3 место. У Енисея большие традиции и отличная школа. И манеж на матчах Енисея всегда под завязку (я смотрел их игры на канале Наш спорт-Фонбет). И полей футбольных хватает. Да, трава только в мае появляется, а в октябре умирает, но я рад, что таки придется вам туда поездить и поиграть в манеже.
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      3
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      Рейтинг: +64

      Gory I 10 июня 2018, 16:44

      Уважаемый дедушка Валерий Рейнгольд (он же Рэкс), потому что еще существует спортивный принцип, потому что это первенство России, а не Садового Кольца и Петербурга, потому что дети в удаленных регионах страны тоже хотят видеть большой футбол в живую и воплощать свои мечты + еще море потому что... Потому что лучше впоследствии жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 16:20

      дедушка проснулся...
      идиотские рассуждения.. тебе в этом климате не жить же..
      как зачем . по спортивному принципу, заслуженно.
      поддержка судя по всему хорошая у клуба.
      проблемы у любого клуба могут возникнуть, че теперь... всем прекратить играть

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 июня 2018, 16:09

      ум недалёкий,климакс тяжёлый..

      3
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 10 июня 2018, 15:34

      Да чтобы как СКА-Хабаровск 8 очков набрать и пропасть как Амкар!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 15:23

      Здесь Рейнгольд не прав. Развитие футбола должно распространяться на всю страну, не взирая на расстояния. А если у нас будут команды только в Москве и в Питере, то футбол прикажет "долго жить". Да и Енисей попал в РФПЛ не случайно а по спортивному принципу.

      6
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 10 июня 2018, 14:43

      И действительно, зачем Енисею Премьер-лига? Вернее, не так. Зачем Премьер-лиге Енисей? Дорога туда дальняя, лететь долго. Пока Спартак доберется, игроки устанут, глядишь красноярцы очко отберут, а может даже и три. Надо ограничить Москвой и Московской областью, + Питер. А остальные команды (города) - на Х. Только этот старый м-к не видит, что и московские и питерская команда больше чем наполовину (из тех россиян, что на поле) состоят из иногородних. Москва никого уже не дает. Практически.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 июня 2018, 14:21

      Есть кое-что в его словах, например зачем создаётся в ленинградской области клуб новый?!

      -2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 10 июня 2018, 14:16

      Москва и Питер должны рулить футболом?

      1
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