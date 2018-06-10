Рейнгольд: «Зачем «Енисей» вышел в РФПЛ? Город дальний, климат тяжелый»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о «Енисее», который в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.

«Красноярск — дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда? Для развития футбола? Конечно же нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? Для галочки? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды — а дальше что?

Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда?

Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол, — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается», – сказал Рейнгольд.