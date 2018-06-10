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    Сотрудники кратовской базы устроили сборной Португалии ретро-сюрприз

    Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Португалии прибыла в подмосковное Кратово, где будет пребывать во время чемпионата мира-2018. Игроки в социальной сетях отметили креатив сотрудников базы.

    В номерах футболистов заранее были повешены их детские фотографии вместе с современными. Португальцы оценили такой подход.

    Команда в России сыграет в одной группе с испанцами, марокканцами и иранцами.

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    Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018

    Источник: Instagram

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    10.06.2018 06:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 09:51

      ну тут в этой комнате понятно, это будет жить и мастурбировать нарцисс-метросексуал,красиво подъйэбнули,молодцы,но все-таки покажите фото для мастурбацйи из других комнат

      -2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > спанчес 10 июня 2018, 11:44

      Твоя комната никому не интересна.

      -1
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