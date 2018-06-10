Сотрудники кратовской базы устроили сборной Португалии ретро-сюрприз

Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Португалии прибыла в подмосковное Кратово, где будет пребывать во время чемпионата мира-2018. Игроки в социальной сетях отметили креатив сотрудников базы.

В номерах футболистов заранее были повешены их детские фотографии вместе с современными. Португальцы оценили такой подход.

Команда в России сыграет в одной группе с испанцами, марокканцами и иранцами.

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