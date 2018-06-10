Боярский: «Сборная России не умеет играть в футбол, ей нечего делать на ЧМ-2018»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Актер полагает, что наша команда не умеет играть.

«Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы.

Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем ещe долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя», – сказал Боярский.

Россияне начнут турнир 14 июня.