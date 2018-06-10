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  • Боярский: «Сборная России не умеет играть в футбол, ей нечего делать на ЧМ-2018»

Боярский: «Сборная России не умеет играть в футбол, ей нечего делать на ЧМ-2018»

10 июня 2018, 06:05
39

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Актер полагает, что наша команда не умеет играть.

«Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы.

Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем ещe долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя», – сказал Боярский.

Россияне начнут турнир 14 июня.

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
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vladimir-7
1528610784
Правильно, Михаил. Весь существующий штат, якобы специалистов по футболу (РФС,РФПЛ,ФНЛ,ПФЛ), необходимо сократить, оставить только самое необходимое количество настоящих специалистов по футболу и в плотную заняться развитием футбола в стране. Самое главное убрать из руководства дилетантов, находящихся сейчас во всех футбольных структурах.
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Varzob
1528611088
Я на 100% уверен что ЧМ в России будет одним из лучших за всю историю чемпионата. Стадионы красавцы, организация на высшем уровне. Проблема Сборная это его главный тренер.По тов;встречам видно было что игроки находятся под психологическим прессом. Этот упрямый Осел за 90 минут 180раз кричал, матерился. Он псих неадекватный.
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Полная Канистра
1528611699
мушкетёр тайну нам раскрыл каков на самом деле наш футбол это как есть голландский сыр а есть свой российский сыр но с начинкой с плесенью
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zigbert
1528612100
Надо сделать что бы наша сборная научилась играть в футбол а не констатировать факты.
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alex1951
1528613838
Вот и Михаил Д.Артаньянов подключился... Пора начать коллекционировать все высказывания , Глядишь.получится целая книга ,о том ,как надо и не надо играть в России футбол. Странно другое ,народ переживает,а те ,кому Родина доверила (пафосно)защищать честь страны ,отмалчиваются! Ну хоть бы ,кто из них сказал: Народ! Не волновайтесь.Землю грызть будем.Кровью польем.Насмерть будем биться. До последнего патрона. Ура!Вперед!....... ***....не слышно.....затихарились ....мудистовы(сукины) дети.... А раз тишина .....значится готовимся к худшему..... ps Можно ,конечно,с иронией на все это взирать,типа,не одной Россией жив Чемпионат....еще сербы-братушки есть....
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komarinskiy
1528616844
Чемпионом будет Франция.
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OfaZavr
1528620296
это итак давно понятно, но вот бы взялась сборная и доказала всем критикам, должно же быть у них чувство собственного достоинства.
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APchelov
1528622311
Для российских игроков футбол это лишь доходное место. А чтобы уметь играть, надо любить играть
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подсечкин
1528623299
Взрослая речь,не мальчика Д,Артаньяна,а взрослого мужа! Если бы сейчас дали клич нам болельщикам собрать сборную страны,наверное и мы никого бы не выбрали,нет игроков в футбол у России! Потому что разрушили весь процесс подготовки спортсменов ,юных дарований,мы в своё время,после уроков бежали кто быстрее в спортшколу,на тренировки кто по футболу,кто борьба,кто волейбол и т.д.,и т.п.Вот это было время! И дружба мальчишеская,которая шла и дальше по мере возрастания!
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amazonaws
1528640154
Если Боярскому делать НЕЧЕГО, так это к нашей сборной НЕ ОТНОСИТСЯ! Нашей сборной есть что делать! Работа найдётся всем! Наша сборная ПОЛНОПРАВНЫЙ участник мирового футбольного праздника! Полюбите нашу сборную такой, какая ОНА ЕСТЬ! Нам сборная МАТЬ родна и мы её очень ЛЮБИМ! Нам сборная НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА и мы НЕ перестанем её ЛЮБИТЬ! Не дождётся Боярский! Пока мы, не доведём Черчесова, нашей ОБЪЕКТИВНОЙ критикой, до ФИНАЛА - мы НЕ УСПОКОИМСЯ! С финалом может быть я и загнул, но из группы надо ВЫХОДИТЬ! Это точно! Не успокоимся, пока сборная не выйдет из группы и лучше с первого места! Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно! Родные стены должны ПОМОЧЬ! СПЛАВ опыта и молодости должен помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО! При умелой организации тренировочного ПРОЦЕССА! У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей! А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями! Выход из группы на ЧМ 2018 – уже достижение для нашей сборной!!! Да! Достижение! Порадуй нас сборная большими футбольными победами! ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
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