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    Боярский: «Сборная России не умеет играть в футбол, ей нечего делать на ЧМ-2018»

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Актер полагает, что наша команда не умеет играть.

    «Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы.

    Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем ещe долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя», – сказал Боярский.

    Россияне начнут турнир 14 июня.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2018 06:05
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 10 июня 2018, 20:06

      Ещё раз посмотрим как не надо играть, тренировать. Убедимся что наши
      форвады, вовсе не форварды. И ни одного толкового игрока в сборной нет. И вратарь опять удивит нас пропущенными мячами. Да ведь всегда так и было (кроме 2008 г.).

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 июня 2018, 19:47

      зря он Францию скидывает со счетов...

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 10 июня 2018, 17:15

      Если Боярскому делать НЕЧЕГО, так это к нашей сборной НЕ ОТНОСИТСЯ!
      Нашей сборной есть что делать!
      Работа найдётся всем!
      Наша сборная ПОЛНОПРАВНЫЙ участник мирового футбольного праздника!

      Полюбите нашу сборную такой, какая ОНА ЕСТЬ!
      Нам сборная МАТЬ родна и мы её очень ЛЮБИМ!
      Нам сборная НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА и мы НЕ перестанем её ЛЮБИТЬ!
      Не дождётся Боярский!
      Пока мы, не доведём Черчесова, нашей ОБЪЕКТИВНОЙ критикой, до ФИНАЛА - мы НЕ УСПОКОИМСЯ!
      С финалом может быть я и загнул, но из группы надо ВЫХОДИТЬ! Это точно!
      Не успокоимся, пока сборная не выйдет из группы и лучше с первого места!

      Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно!
      Родные стены должны ПОМОЧЬ!
      СПЛАВ опыта и молодости должен помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО!
      При умелой организации тренировочного ПРОЦЕССА!
      У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей!
      А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями!
      Выход из группы на ЧМ 2018 – уже достижение для нашей сборной!!!
      Да! Достижение!
      Порадуй нас сборная большими футбольными победами!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2018, 15:26

      Gопа будет полная! Руководство сборной - полный отстой. Тренер - баран, каких поискать еще надо. Одна надежда на мужиков-сборников. Пусть вспомнят, что в Исландии всего 330 000 населения, а футбольную Европу встряхнули.

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 10 июня 2018, 13:36

      Ты тоже не Аль Пачино - однако роли хватаешь...

      2
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 10 июня 2018, 12:34

      Взрослая речь,не мальчика Д,Артаньяна,а взрослого мужа! Если бы сейчас дали клич нам болельщикам собрать сборную страны,наверное и мы никого бы не выбрали,нет игроков в футбол у России! Потому что разрушили весь процесс подготовки спортсменов ,юных дарований,мы в своё время,после уроков бежали кто быстрее в спортшколу,на тренировки кто по футболу,кто борьба,кто волейбол и т.д.,и т.п.Вот это было время! И дружба мальчишеская,которая шла и дальше по мере возрастания!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 июня 2018, 12:18

      Для российских игроков футбол это лишь доходное место. А чтобы уметь играть, надо любить играть

      3
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 10 июня 2018, 11:58

      Миша прав, но тогда и его любимый Зенит тоже не умеет играть в футбол. Логика.

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > OOOVVV. 10 июня 2018, 13:04

      Не умеет. И не только Зенит. Все. В этом году чемпион случайный. По игре никто не достоин.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 июня 2018, 11:51

      Михаилу не стоит сильно расстраиваться,они сыграют 3 матча и всё.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:44

      это итак давно понятно, но вот бы взялась сборная и доказала всем критикам, должно же быть у них чувство собственного достоинства.

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