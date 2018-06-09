Мэр Сочи объявил выходными дни проведения в городе матчей чемпионата мира

Дни проведения матчей чемпионата мира в Сочи станут выходными. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов. Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности рекомендуется объявить выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

«Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей чемпионата мира-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля», – сказал представитель пресс-службы мэрии Сочи, добавив, что это сделано, в первую очередь, для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

«Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе», – написал на своей странице в фейсбуке первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15. На стадионе «Фишт» на групповом этапе матчи состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. 30 числа пройдет встреча 1/8 финала, а 7 июля – четвертьфинал.