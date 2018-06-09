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    Мэр Сочи объявил выходными дни проведения в городе матчей чемпионата мира

    Дни проведения матчей чемпионата мира в Сочи станут выходными. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов. Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности рекомендуется объявить выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

    «Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей чемпионата мира-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля», – сказал представитель пресс-службы мэрии Сочи, добавив, что это сделано, в первую очередь, для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

    «Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе», – написал на своей странице в фейсбуке первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15. На стадионе «Фишт» на групповом этапе матчи состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. 30 числа пройдет встреча 1/8 финала, а 7 июля – четвертьфинал.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2018 13:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4681

      Викос 9 июня 2018, 21:33

      сомнительная мера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 19:08

      какое он имеет право во первых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:00

      Осуществить на 100% эту идею все равно не удастся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 июня 2018, 14:15

      Пахомов претендует на роль добродетеля, а на самом деле отписал рекомендации...
      В Сочи и так никто не стоит у мартеновских печей и с утра никто не валит на завод, парализуя транспорт... Своеобразный город со своей спецификой...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 июня 2018, 14:08

      В Сочи и так никто не работает на заводах и фабриках, сплошная сфера обслуживания или дачные рантье, это что для них выходной объявлен, а кто же будет обслуживать гостей города курорта ??? Или же есть специальный пункт в указа мэра, вот вам выходной, но на улицу не высовываться, сидеть по домам !!!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2018, 13:56

      Все переезжаю в Сочи, уболтал чертяка языкастый )))

      1
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