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  • Мэр Сочи объявил выходными дни проведения в городе матчей чемпионата мира

Мэр Сочи объявил выходными дни проведения в городе матчей чемпионата мира

9 июня 2018, 13:51
6

Дни проведения матчей чемпионата мира в Сочи станут выходными. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Пахомов. Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности рекомендуется объявить выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

«Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей чемпионата мира-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля», – сказал представитель пресс-службы мэрии Сочи, добавив, что это сделано, в первую очередь, для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

«Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе», – написал на своей странице в фейсбуке первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15. На стадионе «Фишт» на групповом этапе матчи состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. 30 числа пройдет встреча 1/8 финала, а 7 июля – четвертьфинал.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (6)
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FanatSerj
1528541770
Все переезжаю в Сочи, уболтал чертяка языкастый )))
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Александр52
1528542480
В Сочи и так никто не работает на заводах и фабриках, сплошная сфера обслуживания или дачные рантье, это что для них выходной объявлен, а кто же будет обслуживать гостей города курорта ??? Или же есть специальный пункт в указа мэра, вот вам выходной, но на улицу не высовываться, сидеть по домам !!!
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insider_retro
1528542917
Пахомов претендует на роль добродетеля, а на самом деле отписал рекомендации... В Сочи и так никто не стоит у мартеновских печей и с утра никто не валит на завод, парализуя транспорт... Своеобразный город со своей спецификой...
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zigbert
1528560007
Осуществить на 100% эту идею все равно не удастся.
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спанчес
1528560501
какое он имеет право во первых
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Викос
1528569238
сомнительная мера.
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