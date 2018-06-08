Сборная Аргентины завезла на базу в Бронницах три тонны продуктов питания

Сборная Аргентины готовится к приезду на базу в Бронницах, где будет проводить время в течение чемпионата мира-2018. В частности, южноамериканцы уже завезли три тонны продуктов.

«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов.

Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды», – рассказал посол Аргентины в нашей стране Рикардо Лагорио.

Команда сыграет в одной группе с исландцами, хорватами и нигерийцами.