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    Сборная Аргентины завезла на базу в Бронницах три тонны продуктов питания

    Сборная Аргентины готовится к приезду на базу в Бронницах, где будет проводить время в течение чемпионата мира-2018. В частности, южноамериканцы уже завезли три тонны продуктов.

    «Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов.

    Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды», – рассказал посол Аргентины в нашей стране Рикардо Лагорио.

    Команда сыграет в одной группе с исландцами, хорватами и нигерийцами.

    Источник: ТАСС

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    08.06.2018 20:13
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июня 2018, 07:48

      Соображают.Разведка работает.У нас,с непривычки,можно кони двинуть от многих российских продуктов.Один хлеб чего стоит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 22:22

      Хватит ли до финала?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 8 июня 2018, 20:32

      Их соседи наши напугали, что мы тут ежей всех поели, так они со своим прибыли!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 8 июня 2018, 20:14

      Обжираться шоле приехали?

      0
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