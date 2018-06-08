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  • 19% опрошенных россиян считают, что сборная на выйдет из группы на чемпионате мира, 11% верят в победу команды на турнире

19% опрошенных россиян считают, что сборная на выйдет из группы на чемпионате мира, 11% верят в победу команды на турнире

8 июня 2018, 16:44
30

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему предстоящего чемпионате мира.

79% респондентов заявили, что намерены болеть за сборную России.

В числе главных фаворитов – Германия и Бразилия. За них отдали свои голоса по 12% опрошенных.

Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.

11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф.

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Случайная выборка – 2000 респондентов.

Источник: ВЦИОМ
Чемпионат мира Россия
Комментарии (30)
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Sedoi_Goblin
1528466038
100% уверены-если б не домашний мундиаль,сборная России не вышла из отбора.....
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Gorasul
1528467401
11% сумасшедших в стране! Это очень и очень много. Столько психушек мы не потянем!
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alex1951
1528468480
Градус напряжометра растет. Слава богу ,что народ не растерял чувство юмора. Но,полагаю,что 11%-х уменьшится после первой же игры и Россия сэкономит на ,,дурках,, Сам считаю так- если Россия не воткнет в первом тайме ,,шейхам,, ,дальше будет только хуже...И не дай бог ,гол в раздевалку,сами знаете ,бывало.....
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Chernyi Lis
1528469387
может хотели написать на х..епать где опрос был..))
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Бенедиктус
1528470723
6% верят что Россия выйдет в финал, а 11% верят в победу России на ЧМ. А как можно выиграть ЧМ не попав в финал? 6% верят что попадут в финал, а еще 5% верят что в финал не попадут, но каким-то образом умудрятся выиграть ЧМ. ВЦИОМ и математика не дружат друг с другом.
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арейская
1528472669
В победу только 11%, и те же 11% за полуфинал, я же на 80% за не выход из группы, нет, я не желаю этого своей родной сборной, мне хотелось бы именно её видеть на пьедестале, но увы..., надежды-то ноль... но до конца надеюсь на чудо, и чем чёрт не шутит, возьмут да и выстрелят
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OfaZavr
1528474056
НА выйдет как-то просто для той публики которую опрашивали, нах выйдет сборная вот это само то)))
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Fin035
1528474656
Эти все цифры всего лишь проценты надежды...!)) В любом случае все мы будем болеть за наших!
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Путник 13
1528476764
11% это бабушки любительницы путинского телевидения в котором говорят что мы самые самые ..всё растёт и растёт..
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zigbert
1528482263
Эти 11% скорей всего перепутали футбол с хоккеем.
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