19% опрошенных россиян считают, что сборная на выйдет из группы на чемпионате мира, 11% верят в победу команды на турнире

"Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.
11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф."
Здесь перечислены ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ.
Считаем: 20 (выход из группы) + 14 (выход в 1/4) + 11 (выход в 1/2) + 6 (выход в финал) + 11 (победа в ЧМ) + 19 (невыход из группы) = 81%
ОСТАЛЬНЫЕ 19 - ЧТО ДУМАЮТ!??
ВЦИОМ такой ВЦИОМ..
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему предстоящего чемпионате мира.
79% респондентов заявили, что намерены болеть за сборную России.
В числе главных фаворитов – Германия и Бразилия. За них отдали свои голоса по 12% опрошенных.
Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.
11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф.
В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Случайная выборка – 2000 респондентов.