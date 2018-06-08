19% опрошенных россиян считают, что сборная на выйдет из группы на чемпионате мира, 11% верят в победу команды на турнире

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему предстоящего чемпионате мира.

79% респондентов заявили, что намерены болеть за сборную России.

В числе главных фаворитов – Германия и Бразилия. За них отдали свои голоса по 12% опрошенных.

Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.

11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф.

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Случайная выборка – 2000 респондентов.