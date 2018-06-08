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    19% опрошенных россиян считают, что сборная на выйдет из группы на чемпионате мира, 11% верят в победу команды на турнире

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему предстоящего чемпионате мира.

    79% респондентов заявили, что намерены болеть за сборную России.

    В числе главных фаворитов – Германия и Бразилия. За них отдали свои голоса по 12% опрошенных.

    Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.

    11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф.

    В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Случайная выборка – 2000 респондентов.

    Источник: ВЦИОМ

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    08.06.2018 16:44
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 июня 2018, 15:00

      "Что касается результата россиян на мундиале, то 20% болельщиков верят в выход команды в 1/8 финала турнира, 14% надеются на участие в четвертьфинал, 11% – считают, что сборная сыграет в полуфинале, а 6% – в финале.
      11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве. При этом 19% уверены в ее невыходе в плей-офф."
      Здесь перечислены ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ.
      Считаем: 20 (выход из группы) + 14 (выход в 1/4) + 11 (выход в 1/2) + 6 (выход в финал) + 11 (победа в ЧМ) + 19 (невыход из группы) = 81%
      ОСТАЛЬНЫЕ 19 - ЧТО ДУМАЮТ!??
      ВЦИОМ такой ВЦИОМ..

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июня 2018, 07:54

      6%верят,что выйдем в финал и 11% верят в победу нашей сборной.ОВЦИОМ....

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 9 июня 2018, 00:43

      странно, всего 11 % даунов, должно быть 76%

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 8 июня 2018, 23:04

      сколько там слабоумных по статистике?

      0
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      Рейтинг: +58

      fc sochi > fabio_c 9 июня 2018, 00:05

      81 процент,разве не понятно?)

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 8 июня 2018, 22:41

      Нужно смотреть на реальные вещи.. 3 место в группе максимум..

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 8 июня 2018, 22:39

      Возникла небольшая путаница. 11% россиян верят в победу национальной команды в своей дебютной встрече на мировом первенстве. Больше побед не предвидется...

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 июня 2018, 22:29

      Опечатка явная, на самом деле 77% верят в победу, не иначе.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 июня 2018, 21:57

      " А что?! А вдруг?.."
      Пойду поищу эту хрень, может хотя бы в футболе подействует...

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:24

      Эти 11% скорей всего перепутали футбол с хоккеем.

      4
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      Рейтинг: +4454

      Snek 8 июня 2018, 20:00

      "11% россиян верят в победу национальной команды в мировом первенстве"
      ВЦИОМ подсчитал количество умственно отсталых в России.

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