Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В США предложили награждать призеров чемпионата мира за пределами России

    Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США представила доклад о предстоящем чемпионате мира-2018.

    В документе выдвинуто предложение организовать церемонию награждения призеров мундиаля за пределами России.

    «В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения кубка мира на нейтральной территории за пределами России.

    Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», – говорится в докладе.

    Также в Штатах призвали не выражать публичного одобрения в адрес президента РФ Владимира Путина как главы государства, принимающего данный турнир.

    Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 июня 2018, 05:53

      Я предлагаю по-мастурбировать этим долб...бам, чтобы такая чушь не лезла в голову...(Дельный совет от жены Руи Патрисиу..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 9 июня 2018, 03:02

      Ой идите лесом ублюдки. Вы то че сюда лезете? Фовариты Чм чтоли? Ах да вы же твари даже не отобрались!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 июня 2018, 22:02

      Вот их плющит от зависти и злобы... ну чисто хохлы, те тоже давно вниз головами ходят...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 июня 2018, 20:24

      Пиндосы они и есть пиндосы!Другого от них ожидать и не стоило.Слабоумие это неизлечимо...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 8 июня 2018, 19:31

      В Москве или Питере - это как раз за пределами России.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 8 июня 2018, 19:16

      ХК при ФП США может быть спокойна, их команда не попала на ЧМ 2018 :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:33

      даже когда способов нагадить не осталось они находят новый, но пора бы уже успокоиться и тихо завидовать в сторонке)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 8 июня 2018, 18:29

      За пределами страны я могу вручить этому чиновнику направление в дурдом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 июня 2018, 17:35

      А Кубок Стэнли наш. Давайте ка его в Москву, быстренько!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 июня 2018, 17:33

      Пососите там у себя в пиндосии вместе со своей сборной от бессильной злобы ! А весь разумный мир будет наслаждаться праздником в нашей стране !

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11