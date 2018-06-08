В США предложили награждать призеров чемпионата мира за пределами России

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США представила доклад о предстоящем чемпионате мира-2018.

В документе выдвинуто предложение организовать церемонию награждения призеров мундиаля за пределами России.

«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения кубка мира на нейтральной территории за пределами России.

Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», – говорится в докладе.

Также в Штатах призвали не выражать публичного одобрения в адрес президента РФ Владимира Путина как главы государства, принимающего данный турнир.

Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.