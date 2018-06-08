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  • В США предложили награждать призеров чемпионата мира за пределами России

В США предложили награждать призеров чемпионата мира за пределами России

8 июня 2018, 13:31
41

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США представила доклад о предстоящем чемпионате мира-2018.

В документе выдвинуто предложение организовать церемонию награждения призеров мундиаля за пределами России.

«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения кубка мира на нейтральной территории за пределами России.

Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», – говорится в докладе.

Также в Штатах призвали не выражать публичного одобрения в адрес президента РФ Владимира Путина как главы государства, принимающего данный турнир.

Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Источник: RT
Чемпионат мира
Комментарии (41)
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sochi-2013
1528454260
Я предлагаю проголосовать- должны ли США оставаться в нынешнем виде, или, во благо мира, разделиться на 50 государств!
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Боцман59rus
1528454468
... предложить всем футболистам, не дотрагиваться до мяча... - и бегать не касаясь поля.)))
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vladimir-7
1528454632
Не волнуйтесь, америкосы, ваших игроков награждать не будут, а наградит хозяйка чемпионата у себя дома в России, тех, кто играет и выигрывает, а вас это не касается.
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insider_retro
1528455273
Очень приятно, что молодая и ещё несформировавшаяся заокеанская страна с 200-летней историей, с такой ненавистью и пиететом обсуждает события в нашем Отечестве... Пусть даже и через разные говорящие головы и путём заявлений всяких комиссий и фондов...))
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Бабушка Зильзиля
1528455320
Они же луну тоже в павильоне открыли))
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Argon
1528460002
По моему у америкосов уже крыша едет. Даже читать противно.
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ROSTOV SUPER
1528468385
Пососите там у себя в пиндосии вместе со своей сборной от бессильной злобы ! А весь разумный мир будет наслаждаться праздником в нашей стране !
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OfaZavr
1528472010
даже когда способов нагадить не осталось они находят новый, но пора бы уже успокоиться и тихо завидовать в сторонке)
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Skrudg
1528475471
В Москве или Питере - это как раз за пределами России.
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Krossmen73
1528478687
Пиндосы они и есть пиндосы!Другого от них ожидать и не стоило.Слабоумие это неизлечимо...
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