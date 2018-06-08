«Челси» провел встречу с Ленгле

Защитник «Севильи» Клеман Ленгле следующий сезон может начать в составе другой команды. На него претендует сразу несколько европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Теперь в этот список претендентов на 22-летнего француза добавился «Челси».

Директор «аристократов» Марина Грановская провела в среду переговоры с представителями Ленгле. Известно, что в его контракте прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 35 миллионов евро.