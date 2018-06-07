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  • Путин: «Надо, чтобы объекты для ЧМ-2018 были окупаемыми, эффективно работающими»

Путин: «Надо, чтобы объекты для ЧМ-2018 были окупаемыми, эффективно работающими»

7 июня 2018, 14:11
2

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что после чемпионата мира-2018 спортивная инфраструктура будет активно использоваться.

«Мы истратили большие деньги на это. Нужно, чтобы вся инфраструктура работала. Прежде всего она должна работать на развитие спорта, массового спорта, детского спорта. Нужно создавать детско-юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими. В принципе это все возможно при грамотном подходе.

Ведь современный стадион – это не только футбольное поле. Это огромное количество помещений внутри стадиона. Там можно разместить что угодно. В хорошем смысле. Там есть и торговые площади, и кафе, и рестораны, и спортивные клубы, специально созданные пространства для занятия физкультурой и спортом. Многое будет зависеть от руководителей регионов, где находятся объекты. Потому что потом организаторы чемпионата мира передадут объекты в собственность регионов.

Хочу обратиться к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникали какие-нибудь рынки, как на некоторых площадках в Москве в середине 1990-х годов. Категорически невозможно такое использование этих замечательных объектов. РФС тоже должен принять активное участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты, чтобы там проводились интересные большие матчи, чтобы там образовывались сильные перспективные команды, чтобы на нашей собственной базе росло новое поколение футболистов», – сказал Путин.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (2)
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triton004
1528372093
Вот вот,чтоб на эти стадионы шли люди,после ЧМ,и команды в этих городах не уходили в небытие как Тосно,Кубань и другие хорошие клубы
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Smithy
1528392740
БЛ*ТЬ КАКОЙ ВЫ УМНЫЙ, ВОВАН ВЛАДИМИРОВИЧ: и то надо сделать, и это.Вот только кроме как трепаться вы ничего не умеете
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