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    Чичерина: «Слава богу, «футболобандеровцы» меня запретили»

    Российская певица Юлия Чичерина отреагировала на решение ФИФА запретить ее выступление во время чемпионата мира-2018 на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону.

    «Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии.

    Как известно, рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать», – сообщила Чичерина.

    Источник: Facebook.com

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    07.06.2018 13:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 июня 2018, 18:49

      Запретили не футболобандеровцы, а ФИФА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 7 июня 2018, 16:01

      Существуют гуманойды, а есть кавуноежки. Кавун с турецкого - дыня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 7 июня 2018, 16:00

      Чубатойды любят цыбулю. Щэневмэрла...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 7 июня 2018, 15:29

      В Тулулу езжай,что бы голову не надуло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 июня 2018, 14:51

      Жаль... Без неё ЧМ многое теряет, становится тусклым и заурядным Ведь "певицообслуживающая" Чичерина поет так же замечательно, как наша "сборная" играет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 7 июня 2018, 14:47

      Как ни странно, но запретившие правы.
      Нафига Хохлосрач ещё и на Чемпионате мира выпячивать? И так из каждого чайника передают "вести с полей".

      8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 июня 2018, 13:56

      Ты сама себя запретила

      2
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