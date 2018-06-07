Чичерина: «Слава богу, «футболобандеровцы» меня запретили»

Российская певица Юлия Чичерина отреагировала на решение ФИФА запретить ее выступление во время чемпионата мира-2018 на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону.

«Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии.

Как известно, рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать», – сообщила Чичерина.