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  • Газзаев: «Поддержка сборной не может продолжаться вечно – улучшений нет и нет»

Газзаев: «Поддержка сборной не может продолжаться вечно – улучшений нет и нет»

7 июня 2018, 09:41
10

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в Госдуме РФ Валерий Газзаев призвал тренерский штаб сборной России приложить все усилия в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы добиться положительного результата в турнире.

«На мой взгляд, в большинство ведущих команд мира, как в клубах, так и в сборных, как минимум 8-9 позиций являются стабильными, основательными, а ротация происходит примерно на двух-трех. Но у сборной России, по сути, стабильных позиций две – вратарь Акинфеев да форвард Смолов.

К контрольным матчам нельзя относиться спустя рукава. Из-за отрицательного результата у игроков появляются нервозность и неуверенность. Болельщики тоже начинают разочаровываться и постепенно теряют веру из-за череды неудач.

На чемпионате мира мы все не имеем права скисать и сникать – так, как это было с Турцией после пропущенного мяча, когда команда просто «встала», начались взаимные претензии. Неужели при 1:1 нужно бросить играть? Люди спасали свои команды, даже когда уступали 0:3, победы в Лиге чемпионов одерживались в течение минуты.

Чтобы рассчитывать на что-то большее на чемпионате мира, наша сборная не должна терять уверенность и веру в победу. Ей были предоставлены шикарные условия для подготовки, а футбольная инфраструктура в России теперь лучшая в мире. Вижу, что и СМИ, и болельщики стараются поддерживать команду как могут. Но ведь это не может продолжаться вечно – а улучшений нет и нет.

Осталось чуть больше недели, чтобы что-то исправить. Надо приложить все усилия – поработав прежде всего над психологией, вселить в спортсменов надежду. И уже сейчас внутри команды должны быть известны те, кто выйдет на поле 14 июня.

Но понимают ли сами игроки, кто из них появится в стартовом составе?» – считает Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Смолов Федор Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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kykyi
1528354458
Газзаев,ты сам то веришь в успех сборной, или просто так по должности здесь "речи духоподъемные" толкаешь?
Ответить
каа
1528354551
Все верно Валерий Георгиевич... Еще раз и по осетински это повторите чтоб, Черчесов понял...)))
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ItalianFootball
1528354865
Может если ты патриот. А не поддержка это как ? Шахматы смотреть будешь ?*
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val-berezko
1528355857
Дума заговорила! Раньше никто не знал Черчесова,мудько и прочих. Теперь призывают с высокой трибуны улучшить.Заявка подана,тренер ,в силу своей бездарности два года ни хуа не делал. Так что ,как говорил тов. Черномырдин, если у вас чешется ,почешите в другом месте. Поезд ушел...…………………………...
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vovan55
1528357990
а что хотели - на территории всей россии 1 нападающий и тот смолов...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1528359341
В 2003-ем Газзаева вовремя выперли из сборной и это помогло. Жаль что также не поступили с Черчесовым - усы сборной явно не идут.
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vladimir-7
1528373464
После "обращения" Газзаева на прямой линии с ВВП, не могу его больше ни читать, ни смотреть на этого жополиза.
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bol161r
1528403226
Самого чуть не стошнило от его дифирамбов, а вопроса так и не услышали от этого ...
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zigbert
1528447373
Пожалуй те кто останется в запасе, будут чувствовать себя более уверенно.
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