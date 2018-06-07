Газзаев: «Поддержка сборной не может продолжаться вечно – улучшений нет и нет»

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в Госдуме РФ Валерий Газзаев призвал тренерский штаб сборной России приложить все усилия в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы добиться положительного результата в турнире.

«На мой взгляд, в большинство ведущих команд мира, как в клубах, так и в сборных, как минимум 8-9 позиций являются стабильными, основательными, а ротация происходит примерно на двух-трех. Но у сборной России, по сути, стабильных позиций две – вратарь Акинфеев да форвард Смолов.

К контрольным матчам нельзя относиться спустя рукава. Из-за отрицательного результата у игроков появляются нервозность и неуверенность. Болельщики тоже начинают разочаровываться и постепенно теряют веру из-за череды неудач.

На чемпионате мира мы все не имеем права скисать и сникать – так, как это было с Турцией после пропущенного мяча, когда команда просто «встала», начались взаимные претензии. Неужели при 1:1 нужно бросить играть? Люди спасали свои команды, даже когда уступали 0:3, победы в Лиге чемпионов одерживались в течение минуты.

Чтобы рассчитывать на что-то большее на чемпионате мира, наша сборная не должна терять уверенность и веру в победу. Ей были предоставлены шикарные условия для подготовки, а футбольная инфраструктура в России теперь лучшая в мире. Вижу, что и СМИ, и болельщики стараются поддерживать команду как могут. Но ведь это не может продолжаться вечно – а улучшений нет и нет.

Осталось чуть больше недели, чтобы что-то исправить. Надо приложить все усилия – поработав прежде всего над психологией, вселить в спортсменов надежду. И уже сейчас внутри команды должны быть известны те, кто выйдет на поле 14 июня.

Но понимают ли сами игроки, кто из них появится в стартовом составе?» – считает Газзаев.