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    Газзаев: «Поддержка сборной не может продолжаться вечно – улучшений нет и нет»

    Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в Госдуме РФ Валерий Газзаев призвал тренерский штаб сборной России приложить все усилия в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы добиться положительного результата в турнире.

    «На мой взгляд, в большинство ведущих команд мира, как в клубах, так и в сборных, как минимум 8-9 позиций являются стабильными, основательными, а ротация происходит примерно на двух-трех. Но у сборной России, по сути, стабильных позиций две – вратарь Акинфеев да форвард Смолов.

    К контрольным матчам нельзя относиться спустя рукава. Из-за отрицательного результата у игроков появляются нервозность и неуверенность. Болельщики тоже начинают разочаровываться и постепенно теряют веру из-за череды неудач.

    На чемпионате мира мы все не имеем права скисать и сникать – так, как это было с Турцией после пропущенного мяча, когда команда просто «встала», начались взаимные претензии. Неужели при 1:1 нужно бросить играть? Люди спасали свои команды, даже когда уступали 0:3, победы в Лиге чемпионов одерживались в течение минуты.

    Чтобы рассчитывать на что-то большее на чемпионате мира, наша сборная не должна терять уверенность и веру в победу. Ей были предоставлены шикарные условия для подготовки, а футбольная инфраструктура в России теперь лучшая в мире. Вижу, что и СМИ, и болельщики стараются поддерживать команду как могут. Но ведь это не может продолжаться вечно – а улучшений нет и нет.

    Осталось чуть больше недели, чтобы что-то исправить. Надо приложить все усилия – поработав прежде всего над психологией, вселить в спортсменов надежду. И уже сейчас внутри команды должны быть известны те, кто выйдет на поле 14 июня.

    Но понимают ли сами игроки, кто из них появится в стартовом составе?» – считает Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2018 09:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:42

      Пожалуй те кто останется в запасе, будут чувствовать себя более уверенно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      bol161r 7 июня 2018, 23:27

      Самого чуть не стошнило от его дифирамбов, а вопроса так и не услышали от этого ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июня 2018, 15:11

      После "обращения" Газзаева на прямой линии с ВВП, не могу
      его больше ни читать, ни смотреть на этого жополиза.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 июня 2018, 11:15

      В 2003-ем Газзаева вовремя выперли из сборной и это помогло. Жаль что также не поступили с Черчесовым - усы сборной явно не идут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 7 июня 2018, 10:53

      а что хотели - на территории всей россии 1 нападающий и тот смолов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июня 2018, 10:17

      Дума заговорила! Раньше никто не знал Черчесова,мудько и прочих. Теперь призывают с высокой трибуны улучшить.Заявка подана,тренер ,в силу своей бездарности два года ни хуа не делал. Так что ,как говорил тов. Черномырдин, если у вас чешется ,почешите в другом месте. Поезд ушел...…………………………...

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июня 2018, 10:01

      Может если ты патриот. А не поддержка это как ? Шахматы смотреть будешь ?*

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 июня 2018, 09:55

      Все верно Валерий Георгиевич... Еще раз и по осетински это повторите чтоб, Черчесов понял...)))

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июня 2018, 09:54

      Газзаев,ты сам то веришь в успех сборной, или просто так по должности здесь "речи духоподъемные" толкаешь?

      5
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > kykyi 7 июня 2018, 11:01

      А что им ещё остаётся делать.

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