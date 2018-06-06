Главные новости дня. «Ростов» купил двух игроков, Далот перешел в «МЮ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 23:39

      у них все денег нет а уже двоих купили

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