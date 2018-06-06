Главные новости дня. «Ростов» купил двух игроков, Далот перешел в «МЮ»

«Ростов» объявил о переходах шведского полузащитника Салетроса и Аяза Гулиева.

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Сайт «Тосно» перестал работать.

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Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины.