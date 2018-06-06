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    Дом Пике и Шакиры ограбили в Барселоне

    Утром в среду в городе Эсплугес-де-Льобрегат был ограблен дом защитника «Барселоны» Жерара Пике и его жены певицы Шакиры. Группа воров вынесла из здания драгоценности, такие как часы и украшения, воспользовавшись тем фактом, что дом был пуст.

    Родители футболиста были уведомлены о грабеже ранним утром. Сообщается, что во время грабительского рейда злоумышленники не причинили никому насилия, а также не нанесли ущерба помещению. Видимо, воры воспользовались грозой, который грянула на рассвете, чтобы не быть услышанными. Полиция открыла расследование.

    Дом был пуст, поскольку Шакира находится на гастролях в Европе, а Пике воспользовался выходным в сборной Испании, чтобы неожиданно навестить свою семью.

    Источник: AS

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    06.06.2018 13:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 июня 2018, 15:42

      Тут видна рука патриотов Единой Испании.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 июня 2018, 15:03

      ВОТ ТЕБЕ И ЕВРОПА! ГРАБЯТ!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2018, 13:40

      Такие нищие люди, на охранную сигнализацию не хватает - бидапичаль))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zatonn 6 июня 2018, 14:20

      это неизвестно. может она и была, но её отключили. дилетанты в такие дома не лезут. тем более, написали, что они скрыли шум под звуки грозы) оригинально, кстати.

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