Дом Пике и Шакиры ограбили в Барселоне

Утром в среду в городе Эсплугес-де-Льобрегат был ограблен дом защитника «Барселоны» Жерара Пике и его жены певицы Шакиры. Группа воров вынесла из здания драгоценности, такие как часы и украшения, воспользовавшись тем фактом, что дом был пуст.

Родители футболиста были уведомлены о грабеже ранним утром. Сообщается, что во время грабительского рейда злоумышленники не причинили никому насилия, а также не нанесли ущерба помещению. Видимо, воры воспользовались грозой, который грянула на рассвете, чтобы не быть услышанными. Полиция открыла расследование.

Дом был пуст, поскольку Шакира находится на гастролях в Европе, а Пике воспользовался выходным в сборной Испании, чтобы неожиданно навестить свою семью.