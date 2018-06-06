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    При Черчесове сборная России пропустила от Турции впервые за 43 года

    Сборная России во вторник сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче со счетом 1:1.

    Гол, пропущенный командой Станислава Черчесова от полузащитника Юнуса Малли на 59-й минуте, стал первым для сборных команд страны (СССР и России) во встречах с турками с 1975 года. Тогда мяч в свои ворота отправил защитник киевского «Динамо» Стефан Решко.

    «Сухая» серия россиян в матчах с турецкой сборной продлилась 607 минут. За это время сборные страны одержали над Турцией шесть побед и однажды сыграли вничью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 15:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:39

      Что не день ,то рекорд.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:42

      Рекордсмен, мля!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:56

      сплошные антирекорды.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 6 июня 2018, 18:07

      детище черчесова и мудко еще не на один рекордик сподобится..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 июня 2018, 17:50

      Похоже на начало процедуры банкротства. Эх, всё-таки не поможет Путин игрокам Тосно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 17:23

      еще один рекорд имени усатого пал, рекордсмены бл..ть, только не литературными словами можно охарактеризовать подобные "рекорды".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      александр3 6 июня 2018, 17:11

      надо спрашивать с тех кто поставил его тренером сборной!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2018, 16:44

      Какие громкие заголовки: 43 года. А часто ли наша сборная с Турцией играла? Вы бы еще взяли матч против какой-нибудь уже несуществующей страны, подождали лет 100, а потом после создания страны с таким же названием писали бы "О Боже! 100 лет не проигрывали, а тут проиграли!". Я Черчесова не люблю, но такие желтые заголовки еще больше бесят.

      3
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      Рейтинг: +77

      Ляба > bset 6 июня 2018, 18:29

      Да вот и я читаю...один негатив...это товарищеский матч,поэтому вообще не показатель...у команды мог быть свой план на эту игру...

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 6 июня 2018, 16:41

      А, ну тогда все ясно, любая серия имеет свойство заканчиваться)

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 16:29

      да и то не от турка пропустили

      0
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