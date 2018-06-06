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  • При Черчесове сборная России пропустила от Турции впервые за 43 года

При Черчесове сборная России пропустила от Турции впервые за 43 года

6 июня 2018, 15:36
17

Сборная России во вторник сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче со счетом 1:1.

Гол, пропущенный командой Станислава Черчесова от полузащитника Юнуса Малли на 59-й минуте, стал первым для сборных команд страны (СССР и России) во встречах с турками с 1975 года. Тогда мяч в свои ворота отправил защитник киевского «Динамо» Стефан Решко.

«Сухая» серия россиян в матчах с турецкой сборной продлилась 607 минут. За это время сборные страны одержали над Турцией шесть побед и однажды сыграли вничью.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Турция Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Патронташ
1528289226
Черчесов походу надолго в памяти со своими "рекордами" останется. По ним учебный фильм снимут:"Так тренировать нельзя!"
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kaop64
1528289404
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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SPACE TRUCKIN
1528289636
щас от одногруппников по ЧМ-18 нужно рекорд ставить:проиграть всем,кого раньше драли как хотели...Саудовскую Аравию,Египет,Уругвай...от перечисления грозных соперников уже дрожь берёт....(((((((((
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bset
1528292664
Какие громкие заголовки: 43 года. А часто ли наша сборная с Турцией играла? Вы бы еще взяли матч против какой-нибудь уже несуществующей страны, подождали лет 100, а потом после создания страны с таким же названием писали бы "О Боже! 100 лет не проигрывали, а тут проиграли!". Я Черчесова не люблю, но такие желтые заголовки еще больше бесят.
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александр3
1528294261
надо спрашивать с тех кто поставил его тренером сборной!
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BRO_football
1528296614
Похоже на начало процедуры банкротства. Эх, всё-таки не поможет Путин игрокам Тосно
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МВС
1528297659
детище черчесова и мудко еще не на один рекордик сподобится..
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OfaZavr
1528300608
сплошные антирекорды.
Ответить
prezent2017
1528303347
Рекордсмен, мля!
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zigbert
1528310358
Что не день ,то рекорд.
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