При Черчесове сборная России пропустила от Турции впервые за 43 года

Сборная России во вторник сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче со счетом 1:1.

Гол, пропущенный командой Станислава Черчесова от полузащитника Юнуса Малли на 59-й минуте, стал первым для сборных команд страны (СССР и России) во встречах с турками с 1975 года. Тогда мяч в свои ворота отправил защитник киевского «Динамо» Стефан Решко.

«Сухая» серия россиян в матчах с турецкой сборной продлилась 607 минут. За это время сборные страны одержали над Турцией шесть побед и однажды сыграли вничью.