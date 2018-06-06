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    Рабинер: «Говоря о качественном скачке сборной, Черчесов выдает желаемое за действительное»

    Журналист Игорь Рабинер проанализировал выступление сборной России в товарищеском матче с Турцией (1:1). По его словам, он не увидел какого-то качественного скачка по сравнению с проигранной встречей против Австрии (0:1), о котором после поединка говорил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

    «Когда Черчесов после Турции говорит о качественном скачке по сравнению с матчем в Австрии, – либо он видит что-то такое, чего пока не видно непосвященной публике (чему был бы очень рад), либо выдает желаемое за действительное. Шажок вперед – да, был. Но не более того.

    Пожалуй, единственный плюс – это фрагменты прессинга. В эпизоде с нашим голом сработал именно он, заставивший турка ошибиться у своей штрафной. Самедов поджал, лишив соперника адресатов для паса, Смолов перехватил, синхронно сработал Дзагоев, породисто перебросил мяч через вратаря тот же Самедов – и это хорошо. Но почему – единично? Ведь и сам Черчесов, отвечая на вопрос турецкого журналиста, ностальгировавшего по футболу Валерия Лобановского, заметил, что в этом матче такую игру мы продемонстрировали в одном эпизоде. В одном!

    Будь качественный скачок реальностью, это непременно отразилось бы на числе ударов в створ и голевых моментов. Но в первом случае значится цифра один. Во втором, на мой взгляд, – два», – написал Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 июня 2018, 19:09

      это был скачек в бездну

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