Путин: «Как президент России я должен быть на открытии, на закрытии ЧМ-2018»

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие матчи чемпионата мира-2018 он планирует посетить.

«Да, я буду смотреть матчи. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии.

Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх», – цитирует Путина «Международное радио Китая».

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.