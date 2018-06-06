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    Путин: «Как президент России я должен быть на открытии, на закрытии ЧМ-2018»

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие матчи чемпионата мира-2018 он планирует посетить.

    «Да, я буду смотреть матчи. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии.

    Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх», – цитирует Путина «Международное радио Китая».

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 08:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2018, 19:56

      Смотря как играть будут россияне,а то на закрытие здоровья не хватит приехать....))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2018, 19:39

      Не ходи, без твоего фейса на стадионе и на экране ТВ праздник будет ярче, не порти его людям.

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 6 июня 2018, 10:54

      Придется, Владимир Владимирович, тебе с футболом нашим на прямую разбираться. Иначе толку не будет. Сколько уже можно терпеть все это!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > artydoc 7 июня 2018, 11:45

      А может ему ещё лампочку у тебя в сартире поменять?)))

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 июня 2018, 10:51

      Как президент России вам нужно было посмотреть предыдудщие матчи и уже вмешаться в эту вакханалию и что-то сделать!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 июня 2018, 10:38

      На эти матчи будут приглашены в качестве зрителей только проверенные товарищи. А то как с Фурсенко выйдет

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 июня 2018, 09:46

      Нам бы альтернативный танковый футбольный ЧМ провести. Вертели бы мы всякие испании и аргентины на конце ствола 125 мм пушки.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 09:22

      Путин, к тебе обращаться бесполезно, потому, что даже письма
      от народа к тебе не пропускает твоя администрация. Поэтому,
      ты и думаешь, что в спорте и в футболе, в частности, у нас всё
      хорошо. Найди возможность услышать народ и узнаешь правду.

      7
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 6 июня 2018, 09:22

      Да, на открытии и закрытии быть надо, но смотреть позорище не стоит.............

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