Черчесов – турецкому журналисту: «Как играла сборная СССР? Мы показали это, когда вам гол забили» 

На пресс-конференции после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1) турецкий журналист задал вопрос главному тренеру россиян Станиславу Черчесову. Журналист попросил тренера сравнить стиль игры СССР и нынешней сборной России.

– О сборной СССР говорили, что она играла в футбол 2000-х. Сейчас вы можете сказать то же самое о российской сборной?

– Я играл и в той сборной СССР, и сейчас работаю в сборной России. Поэтому могу сравнивать. Могу сказать, что тогда был один футбол, сегодня другой. Как играла сборная СССР мы сегодня показали один раз – когда вам гол забили.

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