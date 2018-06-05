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  • Черчесов – турецкому журналисту: «Как играла сборная СССР? Мы показали это, когда вам гол забили» 

Черчесов – турецкому журналисту: «Как играла сборная СССР? Мы показали это, когда вам гол забили» 

5 июня 2018, 22:07
21

На пресс-конференции после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1) турецкий журналист задал вопрос главному тренеру россиян Станиславу Черчесову. Журналист попросил тренера сравнить стиль игры СССР и нынешней сборной России.

– О сборной СССР говорили, что она играла в футбол 2000-х. Сейчас вы можете сказать то же самое о российской сборной?

– Я играл и в той сборной СССР, и сейчас работаю в сборной России. Поэтому могу сравнивать. Могу сказать, что тогда был один футбол, сегодня другой. Как играла сборная СССР мы сегодня показали один раз – когда вам гол забили.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Турция Россия СССР Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Боцман59rus
1528225887
...позорище, что ни фраза - звуки ада, как с ним Мостовой жил на базе ?)))
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geroin161
1528225912
Чушь сказал какую то. Стас, ты сам то понял, что произнес???
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Полная Канистра
1528226125
ну мля нашёл с кем сравнивать НЕБО И ЗЕМЛЯ по отношению НЫНЕШНЕЙ СБОРНОИ и сборной СССР
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bset
1528228115
Хотел сказать "Мы вам показали, когда 1 удар в створ за два матча нанесли"
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absent32
1528228121
на поле не было сборной СССР, а была сборная России. при чем при тебе при усатом, самая ужасная сборная. а когда забивали гол, это всего лишь был турецкий подарок. а вот нам как раз и забили показательно!!!
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AndreyAP
1528228980
Черчесов дурак как и все нынешние тренеры от Спартака нулевых. Они по старой памяти считают себя богами. Конечно... трудно человеку признать что он так себе специалист. Ну да ладно... от сборной на ЧМ и так то ничего особого не ждал (ну выйдут из группы и то радость), а после того как Черчесов был назначен совсем грустно стало... Уж лучше бы Слуцкого оставили
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Chesn0k
1528230776
клоун, турки сами себе привезли, у России, по-моему, 1 удар в створ за 2 матча
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zenitforever2015
1528233316
Усатый совсем умом тронулся. С такими комментариями только сразу в дурку....
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zigbert
1528266028
Что сравнивать, об этом убедительно говорят результаты.
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OfaZavr
1528273823
профессию перепутал, в КВН или Камеди Клаб самое место с такими шутками.
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