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    Черчесов – турецкому журналисту: «Как играла сборная СССР? Мы показали это, когда вам гол забили» 

    На пресс-конференции после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1) турецкий журналист задал вопрос главному тренеру россиян Станиславу Черчесову. Журналист попросил тренера сравнить стиль игры СССР и нынешней сборной России.

    – О сборной СССР говорили, что она играла в футбол 2000-х. Сейчас вы можете сказать то же самое о российской сборной?

    – Я играл и в той сборной СССР, и сейчас работаю в сборной России. Поэтому могу сравнивать. Могу сказать, что тогда был один футбол, сегодня другой. Как играла сборная СССР мы сегодня показали один раз – когда вам гол забили.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 22:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:30

      профессию перепутал, в КВН или Камеди Клаб самое место с такими шутками.

      4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 09:20

      Что сравнивать, об этом убедительно говорят результаты.

      4
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 июня 2018, 07:50

      Турки привезли молодёжный состав, посчитав, что этого достаточно для нашей сборной, унизив таким образом наших болельщиков. Вновь сборная показала анти футбол, умудрившись один раз ударить по воротам. Конечно, это прогресс по сравнению с Австрией. А какая была радость, когда Самедов заковырял мяч в ворота, все обнимались и целовались. Судя по последним играм, наш тренер не совсем адекватный человек. И вот Мутко доверил Черчесову сборную, спрашивается с какой целью? Домашний чемпионат и вот парадокс, сборная без тренера.

      1
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      Рейтинг: +120

      Varzob 6 июня 2018, 07:33

      Черчес как тренер-ноль. А до Сборной СССР тебе еще далеко. Как вратарь бревно. Помню в1990 году в душанбе от памира 5-голов пропустил.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 6 июня 2018, 00:15

      Усатый совсем умом тронулся. С такими комментариями только сразу в дурку....

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 июня 2018, 23:32

      клоун, турки сами себе привезли, у России, по-моему, 1 удар в створ за 2 матча

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июня 2018, 23:30

      Забить гол молодняку турецкому это теперь футбольный подвиг для стада баранов...

      2
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 5 июня 2018, 23:03

      Черчесов дурак как и все нынешние тренеры от Спартака нулевых. Они по старой памяти считают себя богами. Конечно... трудно человеку признать что он так себе специалист. Ну да ладно... от сборной на ЧМ и так то ничего особого не ждал (ну выйдут из группы и то радость), а после того как Черчесов был назначен совсем грустно стало... Уж лучше бы Слуцкого оставили

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > AndreyAP 6 июня 2018, 11:46

      ...грусти молча, рассуждай про себя и не выноси на всеобщее обозрение, свои скудоумные высеры,
      - место которым, как и тебе, в одноклашках, среди таких же олигофренов.))))

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 5 июня 2018, 22:49

      Черчесов - НЕГОДЯЙ от футбола!!!!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 июня 2018, 22:48

      на поле не было сборной СССР, а была сборная России. при чем при тебе при усатом, самая ужасная сборная. а когда забивали гол, это всего лишь был турецкий подарок. а вот нам как раз и забили показательно!!!

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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > absent32 5 июня 2018, 23:21

      полностью согласен. Если бы не подарочек не известно чем эта встреча вообще закончится могла...

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