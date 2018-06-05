Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением товарищеском матче между сборными России и Турции (1:1).

– Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

– Был очевидный провал в центре обороны. Вас это не пугает?

– Просто одна ошибка. Я провала не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели. Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало