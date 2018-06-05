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    Мутко – о матче с Турцией: «Здорово сыграли. Более стабильно, чем с Австрией»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением товарищеском матче между сборными России и Турции (1:1).

    – Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

    – Был очевидный провал в центре обороны. Вас это не пугает?

    Просто одна ошибка. Я провала не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели. Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 21:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:20

      ага, прям позитива море от игры сбродной, так здорово сыграли что даже ошалеть можно.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 09:14

      Возникает вопрос как мы будем играть с Саудовской Аравией? Она не слабее Турции.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2018, 00:39

      Похоже Мутко себя похвалил ))

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      Рейтинг: +2390

      baden69 6 июня 2018, 00:10

      Вспомните фильмы "Легенда № 17" и "Движение вверх", вам Мутко никого не напоминает???
      К сожалению, наша футбольная сборная совсем не похожа на сборные СССР по хоккею и баскетболу. Никто из них никогда не скажет, получая конверт с премиальными, "Мы за Родину играли..." и передаст эти конверты в фонд помощи больным детям...

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      Рейтинг: +152

      sampos 5 июня 2018, 23:43

      Вот истинное лицо околофутбольного руководства-- здорово сыграли на ничью! Победы им и не снятся, да они не знают сколько труда (а не денег) в победы нужно вложить.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 июня 2018, 23:39

      Молодые турецкие необстрелы уложили на финтах пол команды...Но было обоюдо интересно.
      Последний матч сборной завершился чисто товарищески - не очень нежно, но без оргазмов и кровавых соплей. Так бы и дальше... но дальше - момент истины.
      Посмотрим на тактические ходы Станислава -хитрована, у которого всё продумано, всё без обмана...
      Ребята на поле, удачи вам. Держать линию. Держать честь. С ув.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 июня 2018, 23:19

      А после поражений от всех команд в группе, он скажет: всё хорошо, динамика положительная, есть к чему стремиться, план выработан, будем готовиться к евро2020...(((

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 июня 2018, 23:10

      Л И Ц Е М Е Р вы однако, тавагищ...

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 июня 2018, 23:08

      Здорово сыграли! Как же ты бесишь УРОД!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июня 2018, 23:03

      Нашли у кого про футбол спрашивать. Главный горе строитель не знает где вира, а где майна...

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