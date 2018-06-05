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  • Мутко – о матче с Турцией: «Здорово сыграли. Более стабильно, чем с Австрией»

Мутко – о матче с Турцией: «Здорово сыграли. Более стабильно, чем с Австрией»

5 июня 2018, 21:59
24

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением товарищеском матче между сборными России и Турции (1:1).

– Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией. Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

– Был очевидный провал в центре обороны. Вас это не пугает?

Просто одна ошибка. Я провала не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели. Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Австрия Россия Турция Мутко Виталий
Комментарии (24)
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Mario84
1528225593
Ужас то какой. Столько лет готовились и вот.
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Полная Канистра
1528225617
пшёл вон на стройку
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Федя Кабак
1528225849
Еще один клоун! Иди на стройку!
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порт
1528225986
Да, стабильность есть, и это то, что играем без побед.
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АЛЕКС 58
1528226075
Кукушка хвалит индюка!
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ZENIT84,
1528226117
ВОТ ПОЭТОМУ И КРАНТЫ РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ ПОТОМУ ЧТО ТАКИЕ МУТКИ ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ В НЕМ НИ ЧЕРТА))))ЗА ДВА МАТЧА ОДИН УДАР В СТВОР ЭТО ЗДОРОВО СЫГРАЛИ)))))
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Аэратор
1528227574
У нас в стране всё ХОРОШО. все живут богато, пенсионеры отдыхают за границей, всё дёшево и зарплаты высокие, а за футболистов наших суперклубы бьются до остервенения.
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sampos
1528231400
Вот истинное лицо околофутбольного руководства-- здорово сыграли на ничью! Победы им и не снятся, да они не знают сколько труда (а не денег) в победы нужно вложить.
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zigbert
1528265695
Возникает вопрос как мы будем играть с Саудовской Аравией? Она не слабее Турции.
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OfaZavr
1528273233
ага, прям позитива море от игры сбродной, так здорово сыграли что даже ошалеть можно.
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