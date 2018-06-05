Черчесов: «Почему не выпустил Дзюбу? А это где-то прописано, что я должен его выпускать?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) ответил на вопрос, почему не выпустил на поле нападающего Артему Дзюбу. По ходу встречи Черчесов несколько раз подзывал игрока к себе и показывал что-то на поле.

«Объяснял Дзюбе нюансы, которые мы обсуждаем, когда готовимся к игре.

Почему не выпустил? А это где-то прописано, что я его должен выпускать?» – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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