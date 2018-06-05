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    Черчесов: «Почему не выпустил Дзюбу? А это где-то прописано, что я должен его выпускать?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) ответил на вопрос, почему не выпустил на поле нападающего Артему Дзюбу. По ходу встречи Черчесов несколько раз подзывал игрока к себе и показывал что-то на поле.

    «Объяснял Дзюбе нюансы, которые мы обсуждаем, когда готовимся к игре.

    Почему не выпустил? А это где-то прописано, что я его должен выпускать?» – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 21:52
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 июня 2018, 17:57

      сам себе голова

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 июня 2018, 16:21

      ни х.я не будет с ентого тренера

      0
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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 6 июня 2018, 15:59

      Сейчас 3 матча сыграют в группе, получат бабосы и отдыхать - пижоны уедут. А мы будем петиции писать и все останется, как было пока у власти бездари. Немцы на Кубок Конфедерации привезли молодых и уехали с кубком . А у нас пенсионеров и бездарей возят.

      0
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      Рейтинг: +20

      Кейч 6 июня 2018, 15:53

      "Почему не выпустил? А это где-то прописано, что я его должен выпускать?" Да за такие деньки не то что должен, а сам выбегать и забивать обязан! Не хороший человек...

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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 6 июня 2018, 15:45

      Все эти "дзюбы"- уюбы и наши игрочишки сидели в запасе под пледом и ржали, а турки в это время разминались. Гнать 2/3 надо, лучше от 18 до 25 лет игроки играли, чем эти бездарные инвалиды. С кем играть Головину, если одни пенсионеры "ползают". Откуда будет опыт у молодых, если их никуда не берут.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 11:55

      Дзюба может играть когда есть мотивация, а сейчас он в составе сборной и попал на ЧМ, а выйдет он или нет ему все до фени зато скажет я был участником домашнего ЧМ

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 11:52

      но он же хотел но перепутал и выпустил Кузяева на 94 минуте они же одноклубники вроде, хотя иуда не должен возвращаться в Питер

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 6 июня 2018, 11:32

      Это ничего бы не изменило.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mamba9090909 6 июня 2018, 11:57

      конечно изменило, Иуда пару раз успел бы пободаться с турецкими защитниками

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:26

      да уж... послал бог "тренера", создан только глупости городить и глупости делать.

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      Рейтинг: +982

      O-Z 6 июня 2018, 11:25

      Прописано *****! Нах тогда ты взял с собой 25 игроков на ЧМ??? И когда твоя команда не может гол забить??? Ситуация прописывает что нужны новые силы и Дзюба во вчерашнем матче не чем бы не испортил игру! А может и забил... Отговорки как длинные усы твои! Я бы тебя уволил сейчас прям!

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