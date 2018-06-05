Переход Пасторе в «Вест Хэм» под вопросом из-за высоких запросов игрока по зарплате

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе ведет переговоры с руководством «Вест Хэма» о своем переходе в английский клуб.

Сделка близка к тому, чтобы сорваться. Стороны не могут прийти к соглашению из-за высоких требований аргентинца по зарплате. Пасторе хочет сохранить тот уровень заработка, который был у него в прошедшем сезоне в парижском клубе – 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Представители АПЛ настаивают на снижении этой цифры.

Пасторе выступает за «ПСЖ» с 2011 года. В минувшем сезоне в Лиге 1 он провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.