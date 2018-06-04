Семак вернулся в Уфу и попрощался с командой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак приехал в Уфу, где ранее возглавлял местную команду, и попрощался с клубом.

«Вернулся в Уфу с чувством небольшой грусти и благодарности республике и руководству команды. Оно приняло смелое решение назначить на пост главного тренера молодого специалиста. Это риск. Надо иметь мужество, чтобы сделать этот шаг.

Мне кажется, у болельщиков за это время вырос интерес к команде. Она движется в правильном направлении, ребята прогрессируют и стараются двигаться вперед. Многие из них играют в национальных сборных. Это не может не радовать меня лично и тренерский штаб.

Конечно, немножко грустно оставлять команду. Есть ощущение небольшой недосказанности. У «Уфы» есть хорошие шансы пробиться в Лигу Европу через квалификацию, хочу пожелать удачи на этом пути следующему тренерскому штабу. А болельщикам желаю приходить на матчи. Думаю, команда заслужила их любовь. Могу только порадоваться и подбодрить каждого из игроков. Большая часть моего сердца будет принадлежать «Уфе», – сказал Семак.

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