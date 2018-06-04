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  • Смолов сыграет на ЧМ-2018 под 10 номером. Дзагоев взял себе «девятку»

Смолов сыграет на ЧМ-2018 под 10 номером. Дзагоев взял себе «девятку»

4 июня 2018, 16:30
22

Футболисты сборной России определились с игровыми номерами на чемпионате мира-2018.

Нападающий Федор Смолов будет выступать на турнире под номером 10. Полузащитник Алан Дзагоев, играющий под «десяткой» в ЦСКА, взял себе девятый номер. Хавбек Роман Зобнин выбрал 11-й.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

20. Владимир Габулов («Брюгге»)

12. Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники

14. Владимир Гранат («Рубин»)

4. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

13. Федор Кудряшов («Рубин»)

3. Илья Кутепов («Спартак»)

5. Андрей Семенов («Ахмат»)

23. Игорь Смольников («Зенит»)

2. Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники

8. Юрий Газинский («Краснодар»)

17. Александр Головин (ЦСКА)

9. Алан Дзагоев (ЦСКА)

21. Александр Ерохин («Зенит»)

18. Юрий Жирков («Зенит»)

11. Роман Зобнин («Спартак»)

7. Далер Кузяев («Зенит»)

15. Алексей Миранчук («Локомотив»)

16. Антон Миранчук («Локомотив»)

19. Александр Самедов («Спартак»)

6. Денис Черышев («Вильярреал»)

Нападающие

22. Артем Дзюба («Арсенал»)

10. Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Дзагоев Алан
Комментарии (22)
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спанчес
1528119205
пошли все в попи десятый номер я беру себе
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спанчес
1528119303
я не понял а второй миранчук где ****** в рот
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Bobafett
1528119356
Лешу Миранчука забыли
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insider_retro
1528119781
Кто взял, кому дали, а кому-то досталось... Ну, теперь с номерами-то дело попрёт!..))
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Shogun
1528119984
Где 15й
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ArReal
1528120833
Вообще-то по позиции нужно было наоборот....Ну какая из Смолова 10-ка, а из Дзагоева 9-ка???? Видимо Смолов завыделывался и нутро своё показал, вот и дали взять что хотел...
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Полная Канистра
1528122249
барабан с номерами с поля чудес однако у них там свой есть 1й канал посоветовал
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111Hunter111
1528122254
А вы друзья, как ни садитесь, Все в футболисты не годитесь.
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Чикомас
1528123089
Эх...ежели бы они голов назабивали в соответствии со своими номерами...А так..Я бы им другие номера присвоил..от нуля до минус десяти...
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shinnik
1528127278
ставлю шестёрку на красное..
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