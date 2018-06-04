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    Смолов сыграет на ЧМ-2018 под 10 номером. Дзагоев взял себе «девятку»

    Футболисты сборной России определились с игровыми номерами на чемпионате мира-2018.

    Нападающий Федор Смолов будет выступать на турнире под номером 10. Полузащитник Алан Дзагоев, играющий под «десяткой» в ЦСКА, взял себе девятый номер. Хавбек Роман Зобнин выбрал 11-й.

    Вратари

    1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

    20. Владимир Габулов («Брюгге»)

    12. Андрей Лунев («Зенит»)

    Защитники

    14. Владимир Гранат («Рубин»)

    4. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

    13. Федор Кудряшов («Рубин»)

    3. Илья Кутепов («Спартак»)

    5. Андрей Семенов («Ахмат»)

    23. Игорь Смольников («Зенит»)

    2. Марио Фернандес (ЦСКА)

    Полузащитники

    8. Юрий Газинский («Краснодар»)

    17. Александр Головин (ЦСКА)

    9. Алан Дзагоев (ЦСКА)

    21. Александр Ерохин («Зенит»)

    18. Юрий Жирков («Зенит»)

    11. Роман Зобнин («Спартак»)

    7. Далер Кузяев («Зенит»)

    15. Алексей Миранчук («Локомотив»)

    16. Антон Миранчук («Локомотив»)

    19. Александр Самедов («Спартак»)

    6. Денис Черышев («Вильярреал»)

    Нападающие

    22. Артем Дзюба («Арсенал»)

    10. Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    04.06.2018 16:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 12:36

      под каким бы номером не выступать лишь бы хорошо выступали, а вот в это есть большие сомнения.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:22

      Да почти все под своими номерами, как в своих клубах.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июня 2018, 18:47

      ставлю шестёрку на красное..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 июня 2018, 17:38

      Эх...ежели бы они голов назабивали в соответствии со своими номерами...А так..Я бы им другие номера присвоил..от нуля до минус десяти...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 4 июня 2018, 17:24

      А вы друзья, как ни садитесь, Все в футболисты не годитесь.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 17:24

      барабан с номерами с поля чудес однако у них там свой есть 1й канал посоветовал

      4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2018, 17:19

      А где второй миранчук????

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июня 2018, 17:03

      В сборной от чемпиона Локо только один игрок....очень странно ведет отбор Черчесов.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июня 2018, 17:00

      ДВА нападающих,а если их сломают?Мог бы усатый их ФНЛ взять что ли.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 17:00

      Вообще-то по позиции нужно было наоборот....Ну какая из Смолова 10-ка, а из Дзагоева 9-ка???? Видимо Смолов завыделывался и нутро своё показал, вот и дали взять что хотел...

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