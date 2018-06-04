Смолов сыграет на ЧМ-2018 под 10 номером. Дзагоев взял себе «девятку»

Футболисты сборной России определились с игровыми номерами на чемпионате мира-2018.

Нападающий Федор Смолов будет выступать на турнире под номером 10. Полузащитник Алан Дзагоев, играющий под «десяткой» в ЦСКА, взял себе девятый номер. Хавбек Роман Зобнин выбрал 11-й.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

20. Владимир Габулов («Брюгге»)

12. Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники

14. Владимир Гранат («Рубин»)

4. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

13. Федор Кудряшов («Рубин»)

3. Илья Кутепов («Спартак»)

5. Андрей Семенов («Ахмат»)

23. Игорь Смольников («Зенит»)

2. Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники

8. Юрий Газинский («Краснодар»)

17. Александр Головин (ЦСКА)

9. Алан Дзагоев (ЦСКА)

21. Александр Ерохин («Зенит»)

18. Юрий Жирков («Зенит»)

11. Роман Зобнин («Спартак»)

7. Далер Кузяев («Зенит»)

15. Алексей Миранчук («Локомотив»)

16. Антон Миранчук («Локомотив»)

19. Александр Самедов («Спартак»)

6. Денис Черышев («Вильярреал»)

Нападающие

22. Артем Дзюба («Арсенал»)

10. Федор Смолов («Краснодар»).