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    Черчесов уверен, что продолжит тренировать сборную России после чемпионата мира

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сомневается в том, что продолжит руководить командой после чемпионата мира.

    – Вы уже почти два года тренируете сборную России…

    – 11 августа будет два.

    – Опять же, если будет…

    – Убежден, что будет.

    – Довольны ли вы работой, которую проделали за два года?

    – Если скажу, что да, это будет лукавство. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Нельзя спланировать, что выпадут шесть игроков из состава. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. А эти нюансы касаются каждой сборной.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: Sport24

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    04.06.2018 13:47
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2018, 08:39

      Сафсэм нэт совэст....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 4 июня 2018, 23:32

      Ссаными тряпками по наглой роже,после ЧМ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:41

      Трудно в это поверить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:26

      слишком самоуверен, и с чего бы вдруг, надеюсь все же подобного не произойдет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июня 2018, 18:20

      этого не должно произойти ни при каких раскладах

      7
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 июня 2018, 17:51

      Если Мутко остаётся а РФС то и его друг Черкесов тоже. А говорить, что травмы помешали сколотить команду, как минимум глупо. На кубке конференции кто мешал? Ни тогда ни сейчас игры как не было так и нет! Есть хорошие исполнители на разных позициях, но игровой мысли и философии нет. Игроки бегают как стадо баранов, а Черкесов как пастух смотрит на это и только свой лысый ребус чешет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 4 июня 2018, 17:42

      Всё логично. Обкатанная молодёжь на Европе рванёт!
      Игнашевич поднимется, Ерохин попрёт...
      Как то так вот...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2018, 17:42

      По осени тем же составом и под началом лысого сборная будет играть при пустых трибунах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 июня 2018, 17:39

      ....может все таки женскую????

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 17:36

      да по хрен пусть хоть на пожизненный срок остается у нас нет футбола и не будет еще долго

      0
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