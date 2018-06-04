Черчесов уверен, что продолжит тренировать сборную России после чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сомневается в том, что продолжит руководить командой после чемпионата мира.
– Вы уже почти два года тренируете сборную России…
– 11 августа будет два.
– Опять же, если будет…
– Убежден, что будет.
– Довольны ли вы работой, которую проделали за два года?
– Если скажу, что да, это будет лукавство. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Нельзя спланировать, что выпадут шесть игроков из состава. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. А эти нюансы касаются каждой сборной.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Источник: Sport24