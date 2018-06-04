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  • Черчесов уверен, что продолжит тренировать сборную России после чемпионата мира

Черчесов уверен, что продолжит тренировать сборную России после чемпионата мира

4 июня 2018, 13:47
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сомневается в том, что продолжит руководить командой после чемпионата мира.

– Вы уже почти два года тренируете сборную России…

– 11 августа будет два.

– Опять же, если будет…

– Убежден, что будет.

– Довольны ли вы работой, которую проделали за два года?

– Если скажу, что да, это будет лукавство. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Нельзя спланировать, что выпадут шесть игроков из состава. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. А эти нюансы касаются каждой сборной.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Обер-КанцлерЪ
1528110713
Джикия, Кокорин, Васин - а кто ещё трое выпавших из состава? Их кто-то в России знает кроме этого жулика усатого?? Это уже просто наглая ложь, он врёт как дышит, мягко говоря! Даже не задумываясь. Готов спорить на усы Черчесова, что 11 августа будет 2 года с момента его назначения, но не 2 года у руля сборной!
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Makaweli
1528116051
ЯЯ не уверин что он останется, ибо будет провал
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sidors32
1528117435
Оптимист...
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Чикомас
1528123176
....может все таки женскую????
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APchelov
1528123336
По осени тем же составом и под началом лысого сборная будет играть при пустых трибунах
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Отчаянный Пердун
1528123906
Если Мутко остаётся а РФС то и его друг Черкесов тоже. А говорить, что травмы помешали сколотить команду, как минимум глупо. На кубке конференции кто мешал? Ни тогда ни сейчас игры как не было так и нет! Есть хорошие исполнители на разных позициях, но игровой мысли и философии нет. Игроки бегают как стадо баранов, а Черкесов как пастух смотрит на это и только свой лысый ребус чешет.
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Diesel133
1528125642
этого не должно произойти ни при каких раскладах
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OfaZavr
1528125968
слишком самоуверен, и с чего бы вдруг, надеюсь все же подобного не произойдет.
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zigbert
1528141280
Трудно в это поверить.
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АЛЕКС 58
1528144362
Ссаными тряпками по наглой роже,после ЧМ.
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