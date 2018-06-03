Малафеев: «Состав сборной на ЧМ показывает, что в «Зените» собраны сильные футболисты»

Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

В список попали пять футболистов сине-бело-голубых: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

«Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в «Зените» собраны очень сильные футболисты, которые могут решать высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами», – сказал Малафеев.