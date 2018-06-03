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    Малафеев: «Состав сборной на ЧМ показывает, что в «Зените» собраны сильные футболисты»

    Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

    В список попали пять футболистов сине-бело-голубых: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

    «Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в «Зените» собраны очень сильные футболисты, которые могут решать высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами», – сказал Малафеев.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2018 23:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:49

      Не настолько они сильны, сколько удачливы,что попали в сборную.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2018, 09:39

      Вячеслав Очевидность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 июня 2018, 09:24

      Стареющий Жирков, бесполезный Ерохин, нестабильный, к огромному сожалению, Смольников. Только Кузяев провел приличный сезон, и то под конец и его настиг вирус итало-аргентинского происхождения. Лунёв хорош, но он вратарь. А вратарь у сборной уже есть. Так себе представительство, короче говоря. Бывало значительно лучше во времена Малафеева. Так что он сам знает, что немного лукавит.

      PS: удивительным образом забыли про Дзюбиньо, хотя главное, чтобы Черчесов про него не забыл.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 08:33

      все они кто из Зенита крепкие лавочники в такой убогой сборной а Малафееву наверное надо подумать чем рот открывать если бы сильные игроки были собраны результат в ЧР в этом году был бы иным а так мы все видим какие они сильные в команде один всего один игрое европейского уровня и тот уже ветеран это Иванович остальных можно смело распродавать и набирать молодежь думаю хуже не будет и Семаку желаю побыстрей разогнать эту нынешнюю зажравшуюся питерскую банду

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 07:45

      Приглашение в ЭТУ сборную скорее не честь, а воинская повинность.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 4 июня 2018, 02:10

      Точнее будет-шесть- спатаковец Дзюба тоже там своим путем оказался.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 4 июня 2018, 01:53

      вообще 6.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 4 июня 2018, 00:12

      Питер реально наркоманская столица России! Малофеев поел грибов со двора....

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 3 июня 2018, 23:41

      Состав сборной России по футболу на чемпионат мира показывает, что нашим п*зда... А что касается Зенита,то это показывает,что у нас они настолько "сильные" сборники,что в чемпионате заняли аж 5-е место.
      Из Зенита только Кузяев и Лунёв достойны вызова.

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      Рейтинг: +976

      г.Онега 3 июня 2018, 23:40

      Ну ,Вячеслав не помогло вам в этом сезоне с такой сильной 5кой

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