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  • Малафеев: «Состав сборной на ЧМ показывает, что в «Зените» собраны сильные футболисты»

Малафеев: «Состав сборной на ЧМ показывает, что в «Зените» собраны сильные футболисты»

3 июня 2018, 23:28
9

Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

В список попали пять футболистов сине-бело-голубых: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

«Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в «Зените» собраны очень сильные футболисты, которые могут решать высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами», – сказал Малафеев.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Зенит Россия Малафеев Вячеслав
Комментарии (9)
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GoldPlayFIFARus9
1528058509
Состав сборной России по футболу на чемпионат мира показывает, что нашим п*зда... А что касается Зенита,то это показывает,что у нас они настолько "сильные" сборники,что в чемпионате заняли аж 5-е место. Из Зенита только Кузяев и Лунёв достойны вызова.
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Gorasul
1528060352
Питер реально наркоманская столица России! Малофеев поел грибов со двора....
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Gek Dement
1528066389
вообще 6.
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val-berezko
1528067420
Точнее будет-шесть- спатаковец Дзюба тоже там своим путем оказался.
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prezent2017
1528087509
Приглашение в ЭТУ сборную скорее не честь, а воинская повинность.
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Garrincha58
1528090421
все они кто из Зенита крепкие лавочники в такой убогой сборной а Малафееву наверное надо подумать чем рот открывать если бы сильные игроки были собраны результат в ЧР в этом году был бы иным а так мы все видим какие они сильные в команде один всего один игрое европейского уровня и тот уже ветеран это Иванович остальных можно смело распродавать и набирать молодежь думаю хуже не будет и Семаку желаю побыстрей разогнать эту нынешнюю зажравшуюся питерскую банду
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Viper for CSKA
1528093488
Стареющий Жирков, бесполезный Ерохин, нестабильный, к огромному сожалению, Смольников. Только Кузяев провел приличный сезон, и то под конец и его настиг вирус итало-аргентинского происхождения. Лунёв хорош, но он вратарь. А вратарь у сборной уже есть. Так себе представительство, короче говоря. Бывало значительно лучше во времена Малафеева. Так что он сам знает, что немного лукавит.
PS: удивительным образом забыли про Дзюбиньо, хотя главное, чтобы Черчесов про него не забыл.
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la verdad
1528094363
Вячеслав Очевидность
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zigbert
1528130956
Не настолько они сильны, сколько удачливы,что попали в сборную.
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