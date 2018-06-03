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  • Нойштедтер – о непопадании в состав сборной России на ЧМ-2018: «Шокирован и расстроен»

Нойштедтер – о непопадании в состав сборной России на ЧМ-2018: «Шокирован и расстроен»

3 июня 2018, 17:10
10

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал непопадание в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я полностью здоров и готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!» – написал Нойштедтер в инстаграме.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (10)
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amazonaws
1528036553
Было понятно, что Нойштедтер НЕ КОТИРУЕТСЯ! Черчесову хватило ума это понять! ЗРЯ Черчесов Константина Рауша исключил! Вот здесь Черчесов ПРОМАХНУЛСЯ и НАМНОГО!!! Он играет НАМНОГО лучше Кудряшова, Граната и Самедова вместе взятых!!! В прошлом году Константин Рауш сыграл отлично за сборную и был ЛУЧШИМ в её составе. Все остальные по делу. Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
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Обер-КанцлерЪ
1528039695
Нойштедтер конечно днище то ещё, но убрать его и оставить Граната ??? Вообще не понятно теперь, зачем с ним и Раушем заморачивались столько, если они чабану не нужны оказались в итоге. Что - сразу понять не могли, что эти ребята не уровень сборной? Зачем их тащили всюду??
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омск55
1528041462
Ты кто такой нойшпелер давай до свидания
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OfaZavr
1528043829
пусть лучше ты будешь расстроен чем потом мы от твоей игры на ЧМ)
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Рубик Докоян
1528045720
Ты ещё радоваться будешь после ЧМ, что тебя отцепили.
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Axe111
1528047131
Чему ты шокирован)))
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shurik45
1528052458
Считаю,Роман был бы полезнее Кутепова. Опыт есть опыт.
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спанчес
1528054924
у тебя же двойное грожданство, ежай в сборнюю германии
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NeoNaTe
1528059077
что он что рауш абсолютно бесполезные непонятно откуда вылезшие, ибо никогда раньше про таких не слышал, игроки...как играть нормально их нет зато гужбанить после матча по клубам они первые
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zigbert
1528108647
Не понимаю Черчесова , зачем давать надежду игроку ,который на ЧЕ ничего не показал и в контрольных матчах был незаметен.
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