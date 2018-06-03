Нойштедтер – о непопадании в состав сборной России на ЧМ-2018: «Шокирован и расстроен»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал непопадание в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я полностью здоров и готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!» – написал Нойштедтер в инстаграме.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?