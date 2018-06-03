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    Нойштедтер – о непопадании в состав сборной России на ЧМ-2018: «Шокирован и расстроен»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал непопадание в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

    «Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я полностью здоров и готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!» – написал Нойштедтер в инстаграме.

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Instagram

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    03.06.2018 17:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 13:37

      Не понимаю Черчесова , зачем давать надежду игроку ,который на ЧЕ ничего не показал и в контрольных матчах был незаметен.

      2
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 3 июня 2018, 23:51

      что он что рауш абсолютно бесполезные непонятно откуда вылезшие, ибо никогда раньше про таких не слышал, игроки...как играть нормально их нет зато гужбанить после матча по клубам они первые

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 22:42

      у тебя же двойное грожданство, ежай в сборнюю германии

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 июня 2018, 22:00

      Считаю,Роман был бы полезнее Кутепова. Опыт есть опыт.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 июня 2018, 20:32

      Чему ты шокирован)))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 20:08

      Ты ещё радоваться будешь после ЧМ, что тебя отцепили.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:37

      пусть лучше ты будешь расстроен чем потом мы от твоей игры на ЧМ)

      4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 3 июня 2018, 18:57

      Ты кто такой нойшпелер давай до свидания

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июня 2018, 18:28

      Нойштедтер конечно днище то ещё, но убрать его и оставить Граната ???

      Вообще не понятно теперь, зачем с ним и Раушем заморачивались столько, если они чабану не нужны оказались в итоге. Что - сразу понять не могли, что эти ребята не уровень сборной? Зачем их тащили всюду??

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 июня 2018, 17:35

      Было понятно, что Нойштедтер НЕ КОТИРУЕТСЯ!
      Черчесову хватило ума это понять!
      ЗРЯ Черчесов Константина Рауша исключил!
      Вот здесь Черчесов ПРОМАХНУЛСЯ и НАМНОГО!!!
      Он играет НАМНОГО лучше Кудряшова, Граната и Самедова вместе взятых!!!
      В прошлом году Константин Рауш сыграл отлично за сборную и был ЛУЧШИМ в её составе.
      Все остальные по делу.
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

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