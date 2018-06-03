Рейнгольд – игрокам сборной России: «Пора понять, что нужно играть для народа, хватит валять дурака!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал сборную России перед стартом ЧМ-2018.

«Как мы играем, как мы двигаемся – этого здесь даже не нужно. Нас и сборная Австрии переиграла тоже пешком. Это был бездарный товарищеский матч с обеих сторон. Но австрийцы хотя бы воротам угрожали и гол забили. И они сейчас в отпуске, им все равно – сыграли и разъехались по курортам. Я говорю про наших игроков.

Пора понять, что они играют для народа, хватит валять дурака! Если вы не хотите бегать, то о каком футболе может идти речь? О каких тактических построениях можно говорить? Сейчас по тому, что происходит в сборной, выходит так, что из группы мы, наверное, не выйдем», – сказал Рейнгольд.

5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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