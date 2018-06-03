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  • Рейнгольд – игрокам сборной России: «Пора понять, что нужно играть для народа, хватит валять дурака!»

Рейнгольд – игрокам сборной России: «Пора понять, что нужно играть для народа, хватит валять дурака!»

3 июня 2018, 13:51
20

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал сборную России перед стартом ЧМ-2018.

«Как мы играем, как мы двигаемся – этого здесь даже не нужно. Нас и сборная Австрии переиграла тоже пешком. Это был бездарный товарищеский матч с обеих сторон. Но австрийцы хотя бы воротам угрожали и гол забили. И они сейчас в отпуске, им все равно – сыграли и разъехались по курортам. Я говорю про наших игроков.

Пора понять, что они играют для народа, хватит валять дурака! Если вы не хотите бегать, то о каком футболе может идти речь? О каких тактических построениях можно говорить? Сейчас по тому, что происходит в сборной, выходит так, что из группы мы, наверное, не выйдем», – сказал Рейнгольд.

5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

6 цифр о том, как глубоко упала Россия

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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кузнецов артем
1528023646
Ожидать что сразу после окончания сезона и после тяжелого сбора в высокогорье команда побежит, мда. Этот матч показал только, что игровые связи разладились между футболистами, видать на сборе этому уделяли мало времени, а значит уделяли время другому физике. А сейчас уже в Новогорске будут уделять время именно игровым связям позиционным ошибкам и тд. Все в сборной идет по плану, Черчесов молодец что в Австрии уделил много внимания физике, теперь уже поработаю над сыгранностью а тренироваться будут в облегченном режиме что позволит даже игрокам немного раскрепоститься. Все будет хорошо главное болеть за своих)
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Антибиотик
1528024048
И добавить то нечего. Ну нет у нас сборной. Толпа миллионеров, которая ходит пешком в хаотичном порядке есть, а сборной нет.
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Vickont
1528024379
Самое интересное, в случае провала сборной, все эти "эксперты" скажут- мы так и знали, в случае успеха скажут- это мы специально принижали наших игроков, мотивировали
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acer2003
1528025498
Аплодирую стоя ветерану!!!!!
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alex1951
1528026755
Начинается..... Выпустили джина из бутылки, И пусть правы , И Ледяхов и Рейнгольд,однако не далек тот день ,когда К ним присоединятся ,,ведущие горлопаны,, как Буба ,Жирная Утка, некий Ловчев И понесется по просторам России правда-матка,типа ,,открывая Америку,,........ ps Короче ,заявление Черчес уж давно,как написал,но перед уходом произнесет фразу(я так дюмаю...) - Пресса нас травила,вместо слов поддержки,оттого и проиграли! Теперь всем ясно,кто повинен в крахе черчесо-россискага футбола?
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Taps
1528026912
Всё верно. Успокойтесь уже, три игры нам обеспечены. С нас довольно.
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mialkov
1528028341
Простые болельщики как минимум два года твердят, что Черчесов не тренер сборной! Если он вообще тренер... На игроков сейчас не буду проливать свое возмущение. Они играют так, как желает тренер, а точнее - они совсем не знают что Черчесов от них хочет... поэтому игры и нет((((
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Gullit 76
1528034966
Пока не стоит посыпать голову пеплом - изменять что-то уже всё равно поздно,поглядим матч с Турками,они то послабее Австрии будут - поймём как с Судитами играть.Но вообще удручает что сборная на атаку не ориентирована.С такой защитой чем больше будем отбиваться - тем больше тумаков получим.Каждый в том числе и молодой игрок должен понимать что это возможно последний большой турнир в его жизни и биться до конца,тогда шансы будут.
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Полная Канистра
1528035275
деда я с тобой в ногу иду не было и нет у нас сборной при чабане
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OfaZavr
1528042273
все верно, но думаю при таком тренере вина игроков составляет 20% а его 80%, как писал ранее при грамотном тренере можно и из *овна конфетку сделать.
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