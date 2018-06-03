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    Рейнгольд – игрокам сборной России: «Пора понять, что нужно играть для народа, хватит валять дурака!»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал сборную России перед стартом ЧМ-2018.

    «Как мы играем, как мы двигаемся – этого здесь даже не нужно. Нас и сборная Австрии переиграла тоже пешком. Это был бездарный товарищеский матч с обеих сторон. Но австрийцы хотя бы воротам угрожали и гол забили. И они сейчас в отпуске, им все равно – сыграли и разъехались по курортам. Я говорю про наших игроков.

    Пора понять, что они играют для народа, хватит валять дурака! Если вы не хотите бегать, то о каком футболе может идти речь? О каких тактических построениях можно говорить? Сейчас по тому, что происходит в сборной, выходит так, что из группы мы, наверное, не выйдем», – сказал Рейнгольд.

    5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    6 цифр о том, как глубоко упала Россия

    Источник: Rusfootball.info

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    03.06.2018 13:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:33

      Скоро все станет на свои места.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 3 июня 2018, 22:00

      Во главе нашего футбола стоит криминал, которому глубоко наплевать на результаты, на престиж страны, на болельщиков. Основное, чтобы не иссякал поток бюджетных денег и было, что пилить. Если задать Мутко вопрос за что он платит Черчесову 2,5 млн евро, ответ будет наивным и рассчитанным на идиотов, "он старается и много работает". Но баран тоже старается, когда бьётся рогами в новые ворота. Результат сборной на ЧМ никого кроме болельщиков не волнует. Мутко, после провала наЧМ, получит от нашего несменяемого новое повышение по службе, а Черчесов благодарность и неплохой капиталец для спокойной жизни в домике в Австрии. Болельщики, налогоплательщики в стране пошумят, по обсуждают, успокоятся и останутся как обычно в дураках.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:11

      все верно, но думаю при таком тренере вина игроков составляет 20% а его 80%, как писал ранее при грамотном тренере можно и из *овна конфетку сделать.

      5
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      Рейтинг: +361

      sergan113 3 июня 2018, 19:08

      Рейнгольд хватит громких слов и лозунгов.В другом мире живем.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 17:14

      деда я с тобой в ногу иду не было и нет у нас сборной при чабане

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 июня 2018, 17:09

      Пока не стоит посыпать голову пеплом - изменять что-то уже всё равно поздно,поглядим матч с Турками,они то послабее Австрии будут - поймём как с Судитами играть.Но вообще удручает что сборная на атаку не ориентирована.С такой защитой чем больше будем отбиваться - тем больше тумаков получим.Каждый в том числе и молодой игрок должен понимать что это возможно последний большой турнир в его жизни и биться до конца,тогда шансы будут.

      4
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      Рейтинг: +77

      чифа 3 июня 2018, 16:11

      беда (

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 июня 2018, 15:19

      Простые болельщики как минимум два года твердят, что Черчесов не тренер сборной! Если он вообще тренер... На игроков сейчас не буду проливать свое возмущение. Они играют так, как желает тренер, а точнее - они совсем не знают что Черчесов от них хочет... поэтому игры и нет((((

      7
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 3 июня 2018, 15:10

      "мы стоим на краю пропасти!".......... российский футбол уже давно на дне пропасти, вдрызг разбился так что ДЕД поздно спохватился, осталось только собрать черепки и проанализировать почему, как и кто виноват? а вот в этом большие сомнения ну нет у нас таких людей которые думают, вернее есть но их не допускают к спорту и деньгам в спорте, а есть простые РЕШАЛЫ.

      2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 июня 2018, 14:55

      Всё верно.
      Успокойтесь уже, три игры нам обеспечены.
      С нас довольно.

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