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    Лев: «Я зол из-за поражения Австрии»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал исход товарищеского матча против сборной Австрии (1:2). Специалист зол из-за поражения.

    «Поражение меня разозлило, потому что не были выполнены многие установки. В первом тайме мы действовали поэтапно, но затем упустили инициативу, и многое уже не получалось.

    Мы передвигались только по флангам и отдали мяч Австрии. Предстоит еще много работы», – заметил тренер.

    На чемпионате мира-2018 немцы сыграют с Швецией, Южной Кореей и Мексикой.

    Источник: «ВКонтакте»

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    03.06.2018 08:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 10:57

      Черчесов: "Вот видите и мы сыграли не хуже немцев".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 13:19

      ну ещё бы, теперь германия почти сравнялась с россией( германия чуть выше т.к. гол таки они забили)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 июня 2018, 08:53

      Ура, мы проиграли победителям чемпионов Мира...

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 3 июня 2018, 08:23

      Раздухарились австрияки.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 3 июня 2018, 08:13

      Это вам за аншлюс в 1938-м.

      0
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