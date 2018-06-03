Лев: «Я зол из-за поражения Австрии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал исход товарищеского матча против сборной Австрии (1:2). Специалист зол из-за поражения.

«Поражение меня разозлило, потому что не были выполнены многие установки. В первом тайме мы действовали поэтапно, но затем упустили инициативу, и многое уже не получалось.

Мы передвигались только по флангам и отдали мяч Австрии. Предстоит еще много работы», – заметил тренер.

На чемпионате мира-2018 немцы сыграют с Швецией, Южной Кореей и Мексикой.