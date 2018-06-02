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    Моуринью: «Во время чемпионата мира можно спокойно украсть целый магазин, и вас никто не заметит»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что чемпионата мира – это особенный турнир. Специалист отметил, что во мундиаля жизнь останавливается в тех странах, чьи команды участвуют в нем.

    «Чемпионат мира – особый турнир как для болельщиков, так и для стран-участниц. Всегда полагал, что когда сборная выступает на мировом первенстве, жизнь в стране останавливается.

    Если вы пройдете по любой улице в любой стране, вы можете спокойно украсть целый магазин, и вас никто не заметит. Это невероятный турнир, объединяющий людей и делающий болельщиками даже тех, кто ранее никогда не интересовался футболом», – сказал Моуринью в интервью GQ.

    Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 18:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 июня 2018, 22:19

      Это в Бразилии и юар магазин... Тут заметят. а вот миллиарды из бюджета не особо.. Хоть чемпионат, хоть что

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 21:05

      Не стало бы только это призывом к действию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:27

      ну вот взял и подал идею, теперь кое-кто может воспользоваться)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 19:02

      ну всё инфа принята Дзюба уже готовится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 июня 2018, 18:59

      у нас во время подготовки стадион украли и как бы незаметно, но все знают, а СК РФ пока не досуг, делят участки, под спизж... строй материалы

      3
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      Рейтинг: +14

      Lazio-Baku 2 июня 2018, 18:54

      По ходу срок моур будет тянуть

      0
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