Моуринью: «Во время чемпионата мира можно спокойно украсть целый магазин, и вас никто не заметит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что чемпионата мира – это особенный турнир. Специалист отметил, что во мундиаля жизнь останавливается в тех странах, чьи команды участвуют в нем.

«Чемпионат мира – особый турнир как для болельщиков, так и для стран-участниц. Всегда полагал, что когда сборная выступает на мировом первенстве, жизнь в стране останавливается.

Если вы пройдете по любой улице в любой стране, вы можете спокойно украсть целый магазин, и вас никто не заметит. Это невероятный турнир, объединяющий людей и делающий болельщиками даже тех, кто ранее никогда не интересовался футболом», – сказал Моуринью в интервью GQ.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.