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    Бекхэм – о Зидане: «Особенный во многом как игрок, тренер, но главное как человек»

    Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал отставку Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.

    На своей странице в инстаграме англичанин опубликовал фотографию, на которой французский специалист держит в руках кубок Лиги чемпионов: «Большой босс на поле и вне его... Особенный во многих отношениях как игрок, тренер, но, самое главное, как человек».

    Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 года, трижды победив со сливочными в Лиге чемпионов. Вместе с Бекхэмом они защищали цвета мадридец с 2003 по 2006 год.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.06.2018 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      dzag()ev 2 июня 2018, 19:32

      оба великие

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > dzag()ev 2 июня 2018, 21:11

      Как карандаш с пипи**кой сравнил

      0
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