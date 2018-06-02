Бекхэм – о Зидане: «Особенный во многом как игрок, тренер, но главное как человек»

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал отставку Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.

На своей странице в инстаграме англичанин опубликовал фотографию, на которой французский специалист держит в руках кубок Лиги чемпионов: «Большой босс на поле и вне его... Особенный во многих отношениях как игрок, тренер, но, самое главное, как человек».

Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 года, трижды победив со сливочными в Лиге чемпионов. Вместе с Бекхэмом они защищали цвета мадридец с 2003 по 2006 год.