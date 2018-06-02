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    Тренерский штаб «Спартака» изменил график подготовки к новому сезону

    Тренерский штаб «Спартака» внес коррективы в график предсезонной подготовки команды.

    Как уже ранее сообщалось, красно-белые выйдут из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Затем футболисты начнут тренировки на базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого «Спартак» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 22 июля.

    Ранее планировалось, что на зарубежный сбор спартаковцы вылетят 10 июля.

    В Москве до того, как отправиться в Австрию, красно-белые проведут пять товарищеских встреч.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.06.2018 12:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 июня 2018, 21:25

      Зря Романа Пилипчука уволили!
      Он больше Карреры сделал для Спартака!
      Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак!
      Угадайте с первого раза.
      Как Спартак начнёт сезон?
      Правильно! ПРОВАЛИТСЯ!
      Сук ОТПИЛИЛИ, а сидеть НЕ НА ЧЕМ!!!
      И как результат - ПРОВАЛ!
      Каррера не умеет готовить команды к сезону.
      Вспомните прошлый сезон и его начало.
      Провал по вине Карреры, а не Пилипчука.
      Надо было Романа Пилипчука ГЛАВНЫМ назначать.
      Вот тогда была бы уверенность в успешном старте, Спартаком, нового сезона.

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 2 июня 2018, 18:54

      Спиной чую, в этом сезоне спартачи дадут просраться.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 2 июня 2018, 18:36

      Второй сезон Каррера подготовит команду лучше, он не похож на любителя наступать на грабли.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 18:33

      правильно, нужно сделать выводы из ошибок и просчетов прошлого сезона и скоординировать подготовку должным образом.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июня 2018, 18:18

      Нужно учесть ошибки прошлого сезона.

      11
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:17

      Главное не провалить начало сезона как в прошлый год. Успешной подготовки.

      7
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 2 июня 2018, 15:21

      Отлично. Настрой серьезный.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 13:34

      ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС! логичный подход

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июня 2018, 13:11

      По ходу новый тренерский штаб не откладываю в долгий ящик, начал свою работу.

      9
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