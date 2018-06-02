Тренерский штаб «Спартака» изменил график подготовки к новому сезону

Зря Романа Пилипчука уволили!
Он больше Карреры сделал для Спартака!
Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак!
Угадайте с первого раза.
Как Спартак начнёт сезон?
Правильно! ПРОВАЛИТСЯ!
Сук ОТПИЛИЛИ, а сидеть НЕ НА ЧЕМ!!!
И как результат - ПРОВАЛ!
Каррера не умеет готовить команды к сезону.
Вспомните прошлый сезон и его начало.
Провал по вине Карреры, а не Пилипчука.
Надо было Романа Пилипчука ГЛАВНЫМ назначать.
Вот тогда была бы уверенность в успешном старте, Спартаком, нового сезона.
Тренерский штаб «Спартака» внес коррективы в график предсезонной подготовки команды.
Как уже ранее сообщалось, красно-белые выйдут из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Затем футболисты начнут тренировки на базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого «Спартак» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 22 июля.
Ранее планировалось, что на зарубежный сбор спартаковцы вылетят 10 июля.
В Москве до того, как отправиться в Австрию, красно-белые проведут пять товарищеских встреч.