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  • Тренерский штаб «Спартака» изменил график подготовки к новому сезону

Тренерский штаб «Спартака» изменил график подготовки к новому сезону

2 июня 2018, 12:59
9

Тренерский штаб «Спартака» внес коррективы в график предсезонной подготовки команды.

Как уже ранее сообщалось, красно-белые выйдут из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Затем футболисты начнут тренировки на базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого «Спартак» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 22 июля.

Ранее планировалось, что на зарубежный сбор спартаковцы вылетят 10 июля.

В Москве до того, как отправиться в Австрию, красно-белые проведут пять товарищеских встреч.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Мары
1527934291
По ходу новый тренерский штаб не откладываю в долгий ящик, начал свою работу.
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Полная Канистра
1527935688
ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС! логичный подход
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Blossiya
1527942112
Отлично. Настрой серьезный.
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zigbert
1527945439
Главное не провалить начало сезона как в прошлый год. Успешной подготовки.
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Сибирь за Спартак
1527952690
Нужно учесть ошибки прошлого сезона.
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OfaZavr
1527953624
правильно, нужно сделать выводы из ошибок и просчетов прошлого сезона и скоординировать подготовку должным образом.
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Братья Васильевы
1527953801
Второй сезон Каррера подготовит команду лучше, он не похож на любителя наступать на грабли.
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Антимат
1527954841
Спиной чую, в этом сезоне спартачи дадут просраться.
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amazonaws
1527963924
Зря Романа Пилипчука уволили! Он больше Карреры сделал для Спартака! Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак! Угадайте с первого раза. Как Спартак начнёт сезон? Правильно! ПРОВАЛИТСЯ! Сук ОТПИЛИЛИ, а сидеть НЕ НА ЧЕМ!!! И как результат - ПРОВАЛ! Каррера не умеет готовить команды к сезону. Вспомните прошлый сезон и его начало. Провал по вине Карреры, а не Пилипчука. Надо было Романа Пилипчука ГЛАВНЫМ назначать. Вот тогда была бы уверенность в успешном старте, Спартаком, нового сезона.
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