Тренерский штаб «Спартака» изменил график подготовки к новому сезону

Тренерский штаб «Спартака» внес коррективы в график предсезонной подготовки команды.

Как уже ранее сообщалось, красно-белые выйдут из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Затем футболисты начнут тренировки на базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого «Спартак» отправится на сбор в Австрию, который продлится до 22 июля.

Ранее планировалось, что на зарубежный сбор спартаковцы вылетят 10 июля.

В Москве до того, как отправиться в Австрию, красно-белые проведут пять товарищеских встреч.