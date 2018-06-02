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  • Аджоев: «Божович не захотел оставаться в тульском «Арсенале»

Аджоев: «Божович не захотел оставаться в тульском «Арсенале»

2 июня 2018, 01:36
6

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об обстоятельствах ухода главного тренера Миодрага Божовича. Ранее черногорский специалист сообщил, что принял решение уйти из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

– В чем заключалось недопониманием между клубом и Божовичем, которое привело к его уходу?

– С моей точки зрения, никакого недопонимания не было. Сразу после заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. После этого мы отправили официальные документы. Он посмотрел и ответил: «Нет, у меня есть еще две команды. Вчера у меня закончился контракт».

– Чего он хотел?

– Этот вопрос надо задавать ему. У нас был договор по схеме «1+1». Если тренер заслужил, мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел.

– Как вы думаете, почему?

– Мне сложно рассуждать за другого человека. У него все здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб.

– Вы звонили ему? Задавали этот вопрос?

– Звонил, но не спрашивал. Он был в отпуске в другой стране. Да и зачем спрашивать, если он уже сказал, что не хочет оставаться? Я же не залезу к нему в душу. Самое главное, что Божович сделал большое дело для «Арсенала». Я его поблагодарил за это и пожелал успехов в дальнейшем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг Аджоев Гурам
Комментарии (6)
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deinego77@yandex.ru
1527895898
Не хочу плохого сказать про Божовича.Хороший тренер респект ему за Арсенал в этом году но что ему помешало остаться!!!! Но так странно уходить это не культурно! Хотя может быть обида что в Зенит не позвали.. слухи обещали
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OfaZavr
1527927216
ну и зря так поступил Миодраг, в Арсенале все шло хорошо, нужно было продолжать начатое и стараться достигать большего.
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пряник929
1527928852
Посмотрим, кто оказался умнее....
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sined1951
1527932551
Чего тут непонятного. Божевич понял, что в новом сезоне уйдут арендованные игроки и добиться даже такого-же результата команде не удастся. А тут поступили более приемлемые предложения от других клубов и он ушел.
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zigbert
1527937625
Видимо были более выгодные предложения, которые возможно сорвались.
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