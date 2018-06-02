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    Аджоев: «Божович не захотел оставаться в тульском «Арсенале»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об обстоятельствах ухода главного тренера Миодрага Божовича. Ранее черногорский специалист сообщил, что принял решение уйти из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

    – В чем заключалось недопониманием между клубом и Божовичем, которое привело к его уходу?

    – С моей точки зрения, никакого недопонимания не было. Сразу после заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. После этого мы отправили официальные документы. Он посмотрел и ответил: «Нет, у меня есть еще две команды. Вчера у меня закончился контракт».

    – Чего он хотел?

    – Этот вопрос надо задавать ему. У нас был договор по схеме «1+1». Если тренер заслужил, мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел.

    – Как вы думаете, почему?

    – Мне сложно рассуждать за другого человека. У него все здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб.

    – Вы звонили ему? Задавали этот вопрос?

    – Звонил, но не спрашивал. Он был в отпуске в другой стране. Да и зачем спрашивать, если он уже сказал, что не хочет оставаться? Я же не залезу к нему в душу. Самое главное, что Божович сделал большое дело для «Арсенала». Я его поблагодарил за это и пожелал успехов в дальнейшем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2018 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 14:07

      Видимо были более выгодные предложения, которые возможно сорвались.

      2
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      Рейтинг: +846

      sined1951 2 июня 2018, 12:42

      Чего тут непонятного. Божевич понял, что в новом сезоне уйдут арендованные игроки и добиться даже такого-же результата команде не удастся. А тут поступили более приемлемые предложения от других клубов и он ушел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 июня 2018, 11:40

      Посмотрим, кто оказался умнее....

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 11:13

      ну и зря так поступил Миодраг, в Арсенале все шло хорошо, нужно было продолжать начатое и стараться достигать большего.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 июня 2018, 02:31

      Не хочу плохого сказать про Божовича.Хороший тренер респект ему за Арсенал в этом году но что ему помешало остаться!!!! Но так странно уходить это не культурно! Хотя может быть обида что в Зенит не позвали.. слухи обещали

      4
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      Рейтинг: +54662

      MaxRnD > minaev23 2 июня 2018, 06:25

      Хитрожопость ему помешала. Выкруживает где поденежнее, да потеплее. Вспомни Ростов, когда пошли ко дну под его мудрым руководством, так собрал чемоданы и сквозанул только его и видели ....

      6
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