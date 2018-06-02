Аджоев: «Божович не захотел оставаться в тульском «Арсенале»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об обстоятельствах ухода главного тренера Миодрага Божовича. Ранее черногорский специалист сообщил, что принял решение уйти из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

– В чем заключалось недопониманием между клубом и Божовичем, которое привело к его уходу?

– С моей точки зрения, никакого недопонимания не было. Сразу после заключительного тура мы предложили Миодрагу продлить контракт. Губернатор пригласил на ужин и сделал это предложение. После этого мы отправили официальные документы. Он посмотрел и ответил: «Нет, у меня есть еще две команды. Вчера у меня закончился контракт».

– Чего он хотел?

– Этот вопрос надо задавать ему. У нас был договор по схеме «1+1». Если тренер заслужил, мы его продлеваем. Но в данном случае тренер сам этого не захотел.

– Как вы думаете, почему?

– Мне сложно рассуждать за другого человека. У него все здесь было идеально, мы его уважали. Но он принял решение покинуть клуб.

– Вы звонили ему? Задавали этот вопрос?

– Звонил, но не спрашивал. Он был в отпуске в другой стране. Да и зачем спрашивать, если он уже сказал, что не хочет оставаться? Я же не залезу к нему в душу. Самое главное, что Божович сделал большое дело для «Арсенала». Я его поблагодарил за это и пожелал успехов в дальнейшем.