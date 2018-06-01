Голодающим детям будет выделяться 10 тысяч порций еды за каждый гол Месси и Неймара, начиная с ЧМ и до марта 2020 года

MasterCard запустила кампанию по борьбе с детским голодом и недоеданием в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как сообщает Sportbible, организация будет жертвовать 10 тысяч порций еды за каждый гол, который забьют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар, начиная с чемпионата мира и до марта 2020 года.

«Я горжусь быть частью этой кампании, которая поможет изменить жизнь тысяч детей в нашей стране и других регионах мира. Надеюсь, что эта инициатива принесет как можно больше улыбок всем детям», – сказал Месси.

«Я рад, что могу помочь детям в моем регионе получить тарелку еды и больше надежды. Латиноамериканцы знают, что мы можем вершить великие дела, когда собираемся вместе, и это тому пример. Вместе мы можем бороться с голодом», – отметил Неймар.