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    Голодающим детям будет выделяться 10 тысяч порций еды за каждый гол Месси и Неймара, начиная с ЧМ и до марта 2020 года

    MasterCard запустила кампанию по борьбе с детским голодом и недоеданием в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как сообщает Sportbible, организация будет жертвовать 10 тысяч порций еды за каждый гол, который забьют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар, начиная с чемпионата мира и до марта 2020 года.

    «Я горжусь быть частью этой кампании, которая поможет изменить жизнь тысяч детей в нашей стране и других регионах мира. Надеюсь, что эта инициатива принесет как можно больше улыбок всем детям», – сказал Месси.

    «Я рад, что могу помочь детям в моем регионе получить тарелку еды и больше надежды. Латиноамериканцы знают, что мы можем вершить великие дела, когда собираемся вместе, и это тому пример. Вместе мы можем бороться с голодом», – отметил Неймар.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 16:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 июня 2018, 23:14

      Ухх пронесло.Хорошо что на Заболотного не поставили!!!

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 1 июня 2018, 22:59

      А если перестанут забивать?То забьют на дитей?Че за нахер такой творится???Этот мир сошел с ума!

      1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 1 июня 2018, 20:45

      Цирк б.л.я.т.ь. а просто так нельзя выделять? Мир катится в бездну.

      2
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:22

      Помогать нуждающимся в пище людям не должно быть связано с забитыми голами.

      3
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      Рейтинг: +502

      diemens74 1 июня 2018, 20:10

      То есть, если вратари соперника не будут пропускать, то умирающие от голода дети будут на их совести.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 июня 2018, 19:33

      Дело, доброе. Способ ... исполнения, или условия... ужасны с моральной точки зрения. Кто это придумал? просто с одной стороны - спорт, веселье, голы, с другой голод. И как они тут это соединили.. это ж есть. Забил гол - кто-то поел, ммм прекрасно.Игрок получит травму не дай бог на долгий срок - никакой еды... короче хз как объяснить. Не фонтан идея. НО, даже так, лучше чем никак.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:32

      на пиар какой-то похоже, по тихому просто помогать могли бы и не по конкретным условиям.

      3
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      Рейтинг: +324

      hellkid > OfaZavr 2 июня 2018, 06:59

      пиар и есть

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 июня 2018, 19:10

      Чем дальше тем больше Мир деградирует., и как цивилизация катится вниз.

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 июня 2018, 18:35

      пиарство придумали для своей компании..типа какие они добрые..((

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 июня 2018, 17:29

      а без этих понтов и шумихи нельзя было просто кормить детей?Значит если они не забивают гол дети жрать не будут,пусть типо с голоду подыхают?Чем богаче тем конченней людишки.

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