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  • Голодающим детям будет выделяться 10 тысяч порций еды за каждый гол Месси и Неймара, начиная с ЧМ и до марта 2020 года

Голодающим детям будет выделяться 10 тысяч порций еды за каждый гол Месси и Неймара, начиная с ЧМ и до марта 2020 года

1 июня 2018, 16:59
16

MasterCard запустила кампанию по борьбе с детским голодом и недоеданием в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как сообщает Sportbible, организация будет жертвовать 10 тысяч порций еды за каждый гол, который забьют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар, начиная с чемпионата мира и до марта 2020 года.

«Я горжусь быть частью этой кампании, которая поможет изменить жизнь тысяч детей в нашей стране и других регионах мира. Надеюсь, что эта инициатива принесет как можно больше улыбок всем детям», – сказал Месси.

«Я рад, что могу помочь детям в моем регионе получить тарелку еды и больше надежды. Латиноамериканцы знают, что мы можем вершить великие дела, когда собираемся вместе, и это тому пример. Вместе мы можем бороться с голодом», – отметил Неймар.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Бразилия Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (16)
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Nimnul
1527862155
Благое дело. Еды будет много. Это,если бы тарелки за голы забитым сб.России жертвовали бы,то бедные дети поумирали-бы с голоду.
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VGreen
1527862260
мерзко. устроили шоу. хочешь помочь - помоги. а если теоритически предположить что они не будут забивать? типа похер, пусть голодают, средства есть - но не поможем?
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DEFENDER114
1527862547
Дичь какая то.. обязали/предлржили бы каждый профессиональный клуб отчислять, например, 0.1% прибыли от каких-нибудь коммерческих доходов клуба (продукция клубных магазинов атрибутики)
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FanatSerj
1527862908
Ну хорошо что не Кокорин со Смоловым, а то у них были периоды когда и по году забить не могли, решили бы координатно эту проблему - все померли с голоду, кормить некого Теперь если Месси и Неймар будут крысятничать и играть в одно лицо и слово же плохого не скажешь - "все ради детей, все ради детей"
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3a zenit
1527863361
а без этих понтов и шумихи нельзя было просто кормить детей?Значит если они не забивают гол дети жрать не будут,пусть типо с голоду подыхают?Чем богаче тем конченней людишки.
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Chernyi Lis
1527867327
пиарство придумали для своей компании..типа какие они добрые..((
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Сержтир
1527869421
Чем дальше тем больше Мир деградирует., и как цивилизация катится вниз.
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OfaZavr
1527870722
на пиар какой-то похоже, по тихому просто помогать могли бы и не по конкретным условиям.
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DeStar
1527870807
Дело, доброе. Способ ... исполнения, или условия... ужасны с моральной точки зрения. Кто это придумал? просто с одной стороны - спорт, веселье, голы, с другой голод. И как они тут это соединили.. это ж есть. Забил гол - кто-то поел, ммм прекрасно.Игрок получит травму не дай бог на долгий срок - никакой еды... короче хз как объяснить. Не фонтан идея. НО, даже так, лучше чем никак.
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zigbert
1527873760
Помогать нуждающимся в пище людям не должно быть связано с забитыми голами.
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