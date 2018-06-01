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    «Челси» не намерен выкупать контракт Сарри. «Наполи» требует 7 миллионов

    В ночь с 31 мая на 1 июня истекает срок действия опции, по которой контракт Маурицио Сарри у «Наполи» можно выкупить по фиксированной цене (7 миллионов фунтов). С 1 июня сумма отступных определяется через переговоры.

    По информации The Guardian, «Наполи» намерен оставить сумму прежней. «Челси» успешно провел переговоры с Сарри, но клуб отказался выкупать его контракт у неаполитанцев. «Челси» предложил тренеру самому решить этот вопрос.

    Юристы Сарри обратятся в ФИФА за помощью в расторжении контракта.

    Источник: The Guardian

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    01.06.2018 00:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +982

      O-Z 1 июня 2018, 19:03

      Не нужен

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июня 2018, 18:50

      Сарри как старуха у разбитого корыта. И Зенит, и Челси его кинули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 июня 2018, 13:38

      На всякие бревна денег не жалеют, а тут жопятся

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 1 июня 2018, 10:38

      Нафиг его)
      Новый вызов для ЗиЗу вполне)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:07

      странно, Наполи же вроде уже расторгли с ним контракт раз Анчелотти назначили, а тут оказывается препятствовать его новой работе стали)

      2
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 1 июня 2018, 10:13

      Что-то я тоже залип. На оф. сайте Наполи последняя новость вообще от 29.05.18

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ItalianFootball 1 июня 2018, 10:17

      значит очередная придумка журналистов)

      1
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      Рейтинг: +148

      Sarco > OfaZavr 1 июня 2018, 12:03

      Они не расторгли контракт ,это не придумка. Эти евреи назначили нового тренера , но при этом хотят , компенсацию за старого получить ..

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sarco 1 июня 2018, 18:18

      а разве так можно? в таком случаи клуб за нарушение нужно привлечь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Sarco > OfaZavr 1 июня 2018, 18:51

      Ну вот , сам в шоке , обычно когда увольняю тренера , извиняются,и платят неустойку , а эти еще и денег заработать хотят. Вот говорят Сари типо жалобы в фифа подать хочет ,посмотрим

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sarco 1 июня 2018, 19:08

      понятно) вообще до этого подобного случая даже не припомню, лучше бы расстались по доброму чем в разбирательства влипать, тем более нового тренера нашли себе.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 2 июня 2018, 09:50

      Де Лаура в своем стиле!

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:07

      Все упирается в деньги. Разрулить ситуацию будет не просто.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 июня 2018, 06:18

      Бесплатный Зидан замаячил на горизонте

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 июня 2018, 04:51

      Аурелио Де Лаурентис ведёт себя как собака на сене - и сам не гам и другому не дам .... уже наняли Карло Анчелотти , так хочет еще и за Маурицио Сарри денег срубить .

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 июня 2018, 01:03

      Абрамович обиделся на англичан.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 1 июня 2018, 00:25

      Много

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