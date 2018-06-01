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  • «Челси» не намерен выкупать контракт Сарри. «Наполи» требует 7 миллионов

«Челси» не намерен выкупать контракт Сарри. «Наполи» требует 7 миллионов

1 июня 2018, 00:21
17

В ночь с 31 мая на 1 июня истекает срок действия опции, по которой контракт Маурицио Сарри у «Наполи» можно выкупить по фиксированной цене (7 миллионов фунтов). С 1 июня сумма отступных определяется через переговоры.

По информации The Guardian, «Наполи» намерен оставить сумму прежней. «Челси» успешно провел переговоры с Сарри, но клуб отказался выкупать его контракт у неаполитанцев. «Челси» предложил тренеру самому решить этот вопрос.

Юристы Сарри обратятся в ФИФА за помощью в расторжении контракта.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Наполи Сарри Маурицио
Комментарии (17)
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Chaborz.1990
1527801940
Много
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DIDI 23
1527804188
Абрамович обиделся на англичан.
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VikNMar
1527817910
Аурелио Де Лаурентис ведёт себя как собака на сене - и сам не гам и другому не дам .... уже наняли Карло Анчелотти , так хочет еще и за Маурицио Сарри денег срубить .
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КЭТиК
1527823089
Бесплатный Зидан замаячил на горизонте
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zigbert
1527836849
Все упирается в деньги. Разрулить ситуацию будет не просто.
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OfaZavr
1527836854
странно, Наполи же вроде уже расторгли с ним контракт раз Анчелотти назначили, а тут оказывается препятствовать его новой работе стали)
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dddolphin
1527838722
Нафиг его) Новый вызов для ЗиЗу вполне)))
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El_Chori
1527849491
На всякие бревна денег не жалеют, а тут жопятся
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prezent2017
1527868220
Сарри как старуха у разбитого корыта. И Зенит, и Челси его кинули.
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O-Z
1527869023
Не нужен
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