«Челси» не намерен выкупать контракт Сарри. «Наполи» требует 7 миллионов

В ночь с 31 мая на 1 июня истекает срок действия опции, по которой контракт Маурицио Сарри у «Наполи» можно выкупить по фиксированной цене (7 миллионов фунтов). С 1 июня сумма отступных определяется через переговоры.

По информации The Guardian, «Наполи» намерен оставить сумму прежней. «Челси» успешно провел переговоры с Сарри, но клуб отказался выкупать его контракт у неаполитанцев. «Челси» предложил тренеру самому решить этот вопрос.

Юристы Сарри обратятся в ФИФА за помощью в расторжении контракта.