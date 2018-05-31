Хиддинк: «Уверен, у Семака в «Зените» все получится»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк положительно воспринял новость о назначении главным тренером «Зенита» Сергея Семака.

«Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером «Зенита». Это умный и душевный человек. Уверен, у него все получится.

Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В мое время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке. Сергей учился у больших тренеров, и теперь настало его время быть главным.

Я поздравляю его и «Зенит». Надеюсь увидеться с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Хиддинк.

Семак подписал контракт с «Зенитом» 29 мая.