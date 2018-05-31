Мостовой: «Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что еще рано делать выводы об игре национальной команды, нужно дождаться старта чемпионата мира.

«Все идет по плану Станислава Саламовича. Сыграли, конечно, плохо. Один момент создали за всю игру.

Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Никого не могу выделить, все одинаково плохо сыграли.

Но главное начнется 14 июня. Этот матч не является показательным, как бы плохо мы не сыграли. Делать выводы рано», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия