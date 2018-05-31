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  • Мостовой: «Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись»

Мостовой: «Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись»

31 мая 2018, 09:52
19

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что еще рано делать выводы об игре национальной команды, нужно дождаться старта чемпионата мира.

«Все идет по плану Станислава Саламовича. Сыграли, конечно, плохо. Один момент создали за всю игру.

Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Никого не могу выделить, все одинаково плохо сыграли.

Но главное начнется 14 июня. Этот матч не является показательным, как бы плохо мы не сыграли. Делать выводы рано», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Австрия Черчесов Станислав Мостовой Александр
Комментарии (19)
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омск55
1527749762
Ну и как они хотят выйти из группы , 0 ударов
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Альфред фаред
1527751051
Ощущение, что сборная черчесова каждый последующий матч играет все хуже и хуже и на ЧМ нас ждет удручающее зрелище. На домашнем ЧМ у нас не будет сборной!
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Loxxam
1527753701
Люди ау! Все рубят деньги пока такие лохи как мы все это смотрим. Что они выиграют, что проиграют - они получат столько же немеренно бабла. Это как если бы у нас на работе что ты выполнил план и пахал как лошадь, что не выполнил и ничего не делал тебе заплатят столько же. Как вы думаете чтобы все делали?
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Almazovich
1527754148
Хреново играли конечно! Но это была тренировка. Успехов!
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Федя Кабак
1527758318
Позор физруку...только не связные слова какие то несутся от него
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Smoking_dog
1527758617
А можно былобы двух невзятых на чм опорников при большом желании в центр защиты наиграть.вместо медленного игнашевича и никакого граната взять денисова с глушаковым у обоих на этой позиции опыт есть
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пряник929
1527760695
Похоже Черчесов из всех делает вратарей..........
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ilichkadr
1527762523
Ну, Мостовой отмочил.......... По какому плану: семилетнему, пятилетнему или по плану скорейшего убытия на трибуны? Можно было заранее ничего и не планировать, поскольку и так было ясно, что групповой турнир это максимум сборной. Лихтенштейнов, Андорр, Сан-Марино и Гибралтаров на ЧМ в ближайшие 50 лет не предвидится.
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zigbert
1527778215
Только не ковырялись а ковыляли по полю.
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спанчес
1527807674
вот и кто круче? росия едет на ЧМ 2018 а италия не едет
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