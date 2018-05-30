«Зенит» заплатит «Уфе» за Семака 500 тысяч

«Уфа» получит от «Зенита» 500 тысяч евро за переход в петербургский клуб главного тренера Сергея Семака. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 42-летнего специалиста равна 1 миллиону.

«Сумма компенсации за Семака, прописанная в контракте, составляла полмиллиона евро», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Другой источник близкий к уфимскому клубу подтвердил сумму компенсации, заявив, что пока неизвестно, как и кем она будет выплачена, поскольку Семак и «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию. «Семак мог сам выплатить, а потом «Зенит» может просто компенсировать это тренеру», – добавил источник.

Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 года. вчера было объявлено о его назначении на пост главного тренера «Зенита».