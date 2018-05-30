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Месси: «Приложим все силы для победы Аргентины на ЧМ-2018»

30 мая 2018, 07:30
13

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси нацелен на победу на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«Я очень благодарен нашим болельщикам, мы всегда чувствуем их поддержку. Чемпионат мира – наша мечта, как и мечта всей страны.

Мы должны одержать победу в стартовом поединке, это даст нам уверенность. После этого можно будет думать об остальных двух играх.

Все хотят одного – добыть важный титул со сборной Аргентины. Мы приложим для этого все силы», – приводит слова Месси пресс-служба команды.

Сборной Аргентины предстоит сыграть на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1527657657
Удачи.
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insider_retro
1527658527
Тем более, что для нынешнего созвездия игроков, - это крайняя возможность наконец-то взять ЧМ и превратиться из фаворитов в чемпионов!..
Ответить
momwig_
1527659580
Ох, Лео, опять тебе плакать придется.
Ответить
Берёза В.
1527659804
Все будут стараться приложивать все силы )
Ответить
Tekken3
1527660335
Не выпускайте на поле игуаина и всё будет хорошо
Ответить
15112007
1527662896
Я как раз на Аргентину и ставлю. Месси станет чемпионом мира!
Ответить
Fin035
1527664207
В принципе команды проходимы! Но, если Аргентина снова будет играть в товарищеские матчи, удачи не видать!
Ответить
Ден71
1527672541
Ну таких желающих думаю хватает) Мяч круглый команда не плохая. но и сопы есть не из слабых и со своими амбициями и то же хотят ) А так у дачи всем , ну и может что то наши покажут )
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Timoor8607
1527700844
будем посмотреть
Ответить
zigbert
1527754212
Пора Лео пора.
Ответить
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