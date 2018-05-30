Месси: «Приложим все силы для победы Аргентины на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси нацелен на победу на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«Я очень благодарен нашим болельщикам, мы всегда чувствуем их поддержку. Чемпионат мира – наша мечта, как и мечта всей страны.

Мы должны одержать победу в стартовом поединке, это даст нам уверенность. После этого можно будет думать об остальных двух играх.

Все хотят одного – добыть важный титул со сборной Аргентины. Мы приложим для этого все силы», – приводит слова Месси пресс-служба команды.

Сборной Аргентины предстоит сыграть на групповом этапе чемпионата мира-2018 со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).