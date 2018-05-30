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Аленичев: «Возможно, еще получится поработать в «Спартаке»

30 мая 2018, 00:01
23

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев признался, что хотел бы вернуться в «Спартак».

Специалист возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год, после чего был отправлен в отставку. Его место занял Массимо Каррера.

– В вас по-прежнему жива мечта вернуться в «Спартак»?

– Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о «Енисее». Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне. Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в «Локомотив». В жизни возможно все. Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание. Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получится поработать в «Спартаке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тraumtanzеr
1527633252
После МаКарра будет Тихонов...а там посмотрим.
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GermanVo
1527635204
Было бы отлично, если б Аленичев поднабрался опыта, заметно подрос, как тренер и выиграл бы со Спартаком ЛЧ)) Это, конечно, мечты. Но чем шут не чертит?
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Мары
1527637212
Димыч, будем рады возвращению обратно в красно белую семью.
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омск55
1527643673
Аленичев доказал что он хороший тренер по выходу в РФПЛ из ФНЛ
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Krossmen73
1527646191
Аленичев,как бы это пафосно не звучало, был есть и будет символом спартаковского духа,его победных традиций.В идеале хотелось бы чтобы Спартаком руководил свой тренер-спартаковец.По-моему это логичное желание.Поэтому Дмитрий Анатольевич,набирайтесь тренерского опыта,и добро пожаловать обратно.
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ribavadim
1527647146
А почему-бы и нет?!!
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OfaZavr
1527663157
только рад буду если Аленичев наберется опыта за эти годы и снова однажды попробует в Спартаке, удачи!
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Полная Канистра
1527695111
сразу видно как за клуб он болеет это у него ни кто не может отнять
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23RU
1527696183
Дима красава!!! Всё в твоих руках. Работай набирайся опыта прогрессируй и всё получится. Главное не вешать нос. Больше позитива.Больше улыбок и эмоций. Как говорится - нет ничего невозможного. И личный совет - не нужно сидеть на скамейке с кислым лицом. Живи игрой живи футболом. Ругайся смейся кричи прыгай . Короче будь "живым"..
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zigbert
1527751000
Было бы желание.Для этого нужно повышать свой профессиональный уровень.
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