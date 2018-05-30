Аленичев: «Возможно, еще получится поработать в «Спартаке»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев признался, что хотел бы вернуться в «Спартак».

Специалист возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год, после чего был отправлен в отставку. Его место занял Массимо Каррера.

– В вас по-прежнему жива мечта вернуться в «Спартак»?

– Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о «Енисее». Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне. Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в «Локомотив». В жизни возможно все. Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание. Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получится поработать в «Спартаке».