Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «С приходом Семака конкурировать с «Зенитом» будет намного сложнее»

Семин: «С приходом Семака конкурировать с «Зенитом» будет намного сложнее»

29 мая 2018, 20:41
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист ждет большей конкуренции со стороны сине-бело-голубых.

«Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошел большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер.

Я не удивлен этому назначению. Теперь для нас конкуренция с «Зенитом» будет многим сложнее, чем было до этого», – отметил Семин.

Перед Семаком поставлена задача вернуть «Зенит» в Лигу чемпионов.

Семак и «Зенит» давно любят друг друга

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1527616251
Вот. И этим всё сказано..
Ответить
amazonaws
1527617106
Что касается конкуренции, то время покажет насколько она возросла! Ведь с приходом Манчини и поначалу, Зенит вырвался в лидеры и многие КРИЧАЛИ, ещё не перепрыгнув, - ГОП, а когда рассеялся дым конкуренции, и наступило ОТРЕЗВЛЕНИЕ, то оказалось, что Зенит СИЛЬНО сдал и не смог конкурировать с вышестоящей четвёркой нашего чемпионата. Зенит остался без медалей и группового этапа Лиги чемпионов! Зенит был вне конкуренции из-за ПРОВАЛА второй части минувшего сезона. Семаку многое надо менять, чтобы поднять конкуренцию и быть на её уровне!
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1527618319
Конечно сложнее, ведь теперь у Зенита будет тренер, а не пустое место!
Ответить
BuenosArgentina
1527618964
Лучше молчать, чем сказать и развеять все , психопаты, как же их , много, с какого перепою ???????
Ответить
BuenosArgentina
1527619182
Удачи конечно, что можно сказать, ой тяжело будет.... к Русскоговорящему тренеру не много желающих будет, Дзубиньо, Денисов, Быстров.... Лебеденко
Ответить
Вомбат
1527628377
Семаку будет трудно, но Семин всегда знает что говорит. Семак справится.
Ответить
Мары
1527637935
Кто ещё Манчини не пинал ? В очередь. И ведь не скажешь, что незаслуженно.
Ответить
OfaZavr
1527664788
исчерпывающая характеристика нескольких предыдущих "тренеров"))
Ответить
zigbert
1527748751
Конкуренция будет не только с Зенитом.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+