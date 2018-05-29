Семин: «С приходом Семака конкурировать с «Зенитом» будет намного сложнее»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист ждет большей конкуренции со стороны сине-бело-голубых.

«Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошел большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер.

Я не удивлен этому назначению. Теперь для нас конкуренция с «Зенитом» будет многим сложнее, чем было до этого», – отметил Семин.

Перед Семаком поставлена задача вернуть «Зенит» в Лигу чемпионов.

Семак и «Зенит» давно любят друг друга